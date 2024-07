Calolzio, dal 27 luglio torna “Cinema nel Chiostro”. Ecco il programma

Appuntamento cinematografico presso Santa Maria del Lavello

Tre film, italiani e internazionali, ad allietare i sabato sera della città

CALOLZIOCORTE – Ritorna uno degli appuntamenti più amati dell’estate calolziese: “Cinema nel Chiostro”. La rassegna di proiezioni cinematografiche durerà da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto, prevedrà la proiezione di tre film e si svolgerà come da tradizione nella splendida cornice di Santa Maria del Lavello.

Ad aprire la rassegna, sabato 27 luglio, il film “Mon crime – La colpevole sono io”

di François Ozon, Francia, 2023, 102′. La pellicola, diretta alla perfezione e offrendo ruoli deliziosi a tutti i suoi interpreti, non si prende sul serio ed è pieno di battute brillanti, pur trattando argomenti seri. Un equilibrio finissimo per una commedia che ha “il profumo delle rose, il sapore leggero delle cose che non durano” e che piacerà ai più. In caso di pioggia la proiezione verrà recuperata giovedì 1 agosto.

La settimana successiva, sabato 3 agosto è prevista la proiezione di “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani, Italia, 2023, 117′. L’opera racconta di come di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetti un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. In caso di pioggia la proiezione verrà recuperata giovedì 8 agosto.

L’ultima serata di “Cinema nel Chiostro” si terrà sabato 10 agosto quando sarà proiettato “La signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian, Gran Bretagna, Ungheria, 2022, 115’.

Il film è una commedia deliziosa con una sceneggiatura brillante e un umorismo gustoso. L’abito si fa metafora di un riscatto agognato, del sogno di un’improbabile ascesa sociale e della temporanea sospensione di una serie infinita di frustrazioni. In caso di pioggia la proiezione verrà recuperata martedì 13 agosto.

Tutte le serate inizieranno alle 21.00 e saranno a ingresso libero.

Per informazioni rivolgersi alla biblioteca di Calolziocorte tel. 0341 643820 – 392 4159614.

Clicca qui per visualizzare la locandina con il programma.