Un modo per ripartire assieme dopo il difficile periodo della pandemia

Due giorni di festa nella frazione di Torre de’ Busi: oltre ai mercatini, tanti altri appuntamenti

TORRE DE’ BUSI – Un modo per ripartire assieme dopo il difficile periodo della pandemia. In vista delle festività natalizie Parrocchia di Sogno, Giovani di Sogno, Avis Sogno, Aido Sogno, con il patrocinio del Comune di Torre de’ Busi e in collaborazione con gli Alpini, organizzano “Sogno il Natale… mercatini e non solo”.

Presso l’oratorio della frazione Sogno di Torre de’ Busi sabato 3 e domenica 4 dicembre ci saranno i mercatini di Natale. Durante la due giorni, tra i vari appuntamenti, ci saranno il presepe vivente rappresentato dai bambini della scuola dell’infanzia “Mère Susanne”, concerti, musica, l’accensione dell’albero di Natale e i bambini potranno lasciare la letterina a Babbo Natale.

L’apertura è prevista sabato 3 dicembre alle ore 15, durante i mercatini sarà possibile gustare piatti tipici e vini locali. I mercatini si svolgeranno anche in caso di maltempo presso l’area feste al coperto e salone riscaldato.