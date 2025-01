“Ascolto, silenzio e parola”, tre incontri per generare vita e riflessione

Incontri organizzati dall’associazione “Chicco di Grano”

Prossimi appuntamenti il 27 gennaio, 3 marzo e 7 aprile

VERCURAGO – “Ascolto, custodire il silenzio, abitare la parola, generare vita” è il tema centrale del ciclo di tre incontri organizzato dall’associazione “Chicco di Grano” di Vercurago, in collaborazione con la CET Comunità Ecclesiale Territoriale 7 – Terra Relazioni d’Amore di Ponte San Pietro, Valle San Martino, nell’ambito della Diocesi di Bergamo.

All’organizzazione partecipano anche: ACAT Isola Bergamasca, l’Ordine dei Chierici Regolari di Somasca, Caritas Bergamasca, la Fondazione Don Silvano Caccia, La Casa, L’Innominato e il Convento Francescano di Baccanello.

“Negli ultimi anni, la partecipazione al ciclo di incontri è aumentata notevolmente, confermando la crescente ricerca di approfondimenti su tematiche rilevanti. La doppia modalità (in presenza e online) ha senza dubbio contribuito a questo successo. Inoltre, sono centinaia le persone che, dopo gli eventi, accedono alle registrazioni delle serate pubblicate su YouTube. Un risultato straordinario, soprattutto considerando che si tratta di incontri che affrontano tematiche spesso legate a situazioni personali e familiari dolorose” spiegano gli organizzatori.

“Ad esempio, più di 500 persone hanno visto il video della serata con don Claudio Burgio, cappellano del carcere Beccaria, che gestisce la comunità di recupero Kairos, accogliendo molti giovani, tra cui alcuni rapper molto seguiti, finiti coinvolti in violenze legate alle baby gang – continuano gli organizzatori – Questo dimostra che il pubblico è alla ricerca di punti di riferimento su tematiche cruciali, come è successo con l’edizione dello scorso anno, dedicata al tema del perdono, o con quella precedente, che ha trattato le relazioni ferite”.

“Il tema dell’ascolto è particolarmente attuale in un contesto in cui siamo sempre più inclini a parlare, ma raramente riusciamo a entrare in relazione autentica con gli altri, qualunque sia la loro identità. Ascoltare rappresenta il primo passo per ridurre i conflitti. Un ascolto genuino significa comprendere davvero ciò che l’altro sta cercando di comunicarci, e impegnarsi insieme a lui in un dialogo sincero e costruttivo” sottolineano gli organizzatori.

Il primo incontro del cammino si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 21. Interverrà Ivo Lizzola, esperto di pedagogia sociale, marginalità e conflitto, su un tema di grande attualità: “Ascolto, custodire il silenzio”. Lizzola, da sempre impegnato sui temi della cura e della giustizia, porterà la sua esperienza e riflessioni sul valore del silenzio nell’ascolto attivo e nella costruzione di relazioni autentiche.

Il secondo incontro è in programma il 3 di marzo. Ad affrontare il tema “Ascolto, abitare la parola” sarà monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano. Il terzo incontro è previsto il 7 aprile. Carmen Vitali approfondirà il tema “Ascolto, generare vita”. Carmen Vitali è psicologa autrice del libro “Lasciamole andare”. Gestisce la pagina Facebook “Impariamo ad amarci” con cui vengono approfondite le tematiche legate alla dipendenza affettiva.

Le serate si terranno nella sala dell’Oratorio di Cisano Bergamasco, sempre alle 21. E’ possibile collegarsi anche tramite zoom, ma è necessario richiedere il link per accedere alla riunione on line. Per info (e link) scrivere a cet7relazionidamore@gmail.com