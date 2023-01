Calolzio Bene Comune organizza una serata sul tema dell’educazione

Appuntamento con Ezio Aceti, Francesca Bonacina ed Emanuele Torri

Venerdì 3 febbraio, alle ore 20.45, presso l’oratorio di Sala di Calolzio

CALOLZIOCORTE – Il gruppo civico Calolziocorte Bene Comune, nell’ambito delle iniziative programmate per incontrare, coinvolgere e confrontarsi con i cittadini sui diversi aspetti che interessano la vita della città, propone per venerdì 3 febbraio alle ore 20.45 una serata sul tema “Il diritto di crescere, il dovere di educare”.

L’incontro (in programma all’oratorio di Sala, salone “don Duci”, via SS. Cosma e Damiano, a Calolzio) prende spunto da quanto afferma un vecchio proverbio africano “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, e vuole offrire un confronto e un approfondimento per affermare l’importanza della condivisione sociale e della responsabilità di una intera comunità nel percorso formativo delle giovani generazioni.

Intervengono il prof. Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva; Francesca Bonacina, operatrice nell’ambito della cooperazione sociale lecchese ed Emanuele Torri, docente presso la scuola secondaria di 1° grado “A. Manzoni” di Calolziocorte. Moderatrice della serata Wilna de’ Flumeri.