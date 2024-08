Estate musicale ervese: domani il gran finale con “Ave dulcissima Maria”

Grande successo di pubblico e applausi per il terzo appuntamento della rassegna a Nesolio

Domani, ore 21.15, quarta e ultima serata presso la chiesa parrocchiale di Erve

ERVE – Grande successo di pubblico per il terzo e molto apprezzato appuntamento della rassegna “Estate musicale ervese”, andato in scena nell’affascinante cornice del borgo di Nesolio. Simona Valsecchi al flauto e Andrea Guerrieri alla chitarra si sono esibiti con un concerto dal titolo “Viaggio in Europa e Sudamerica”.

Il prossimo e ultimo appuntamento si terrà domani, mercoledì 14 agosto, alle ore 21.15 presso la chiesa parrocchiale con il concerto “Ave dulcissima Maria” con il baritono del Teatro alla Scala di Milano Giuseppe Capoferri, Damiano Rota al pianoforte e il quartetto con Ettore Begnis e Stefania Trovesi ai violini, Flavia Giordanengo alla viola e Flavio Bombardieri al violoncello. Guida all’ascolto a cura di Elena Migliorini.