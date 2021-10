La rassegna culturale “Estate di San Martino” torna con la 30^ edizione

Il ricco programma 2021 coinvolgerà anche i giovani e le scuole del territorio

“Una tradizione che continua da 30 anni ininterrotta e che celebra San Martino innanzitutto quale patrono della Valle”

CALOLZIOCORTE – “Una tradizione che continua da trent’anni ininterrotta e che celebra San Martino innanzitutto quale patrono della Valle”. Così Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, presenta la nuova edizione della rassegna culturale “Estate di San Martino” organizzata in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, la Parrocchia di Calolzio, l’Ecomuseo.

“Quest’anno, abbiamo lavorato intensamente per proporre un calendario ricco di iniziative rivolte principalmente ai giovani coinvolgendo, anche in orario scolastico, gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie, senza tralasciare i più piccini”.

I ragazzi e le ragazze delle classi quarte e quinte del Liceo Lorenzo Rota infatti parteciperanno all’incontro organizzato per sabato 6 novembre per ricordare i 220 anni dalla nascita di Caterina Cittadini e 20 anni dalla sue beatificazione. L’iniziativa metterà in luce, grazie all’aiuto del dottor Ezio Aceti, il metodo pedagogico attuato dalla Beata e il segno indelebile che ha lasciato nella nostra Valle e non solo. Ricordiamo infatti l’intensa presenza in tutto il mondo di scuole fondate e gestite dalle Suore Orsoline di San Girolamo e fondate sul suo inconfondibile stile educativo.

I giovani dai 16 ai 28 anni sono invitati a partecipare venerdì 12 novembre a una serata, sempre in compagnia del dott. Ezio Aceti, che sarà preceduta da un “apericena”. E’ un incontro speciale in cui il relatore, con il suo inconfondibile stile, parlerà a loro a cuore aperto sostenendo la loro crescita umana e l’apertura al mondo ed alle relazione.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte approfondiranno inoltre i contenuti della Rassegna nell’ambito del progetto “Orme nella storia” e i più piccoli costruiranno delle lanterne per San Martino, che porteranno al giardino di Villa de Ponti giovedì 11 novembre. Oltre a questi momenti saranno proposte altre attività di valorizzazione del territorio. La rassegna verrà presentata in maniera più completa il prossimo 3 novembre alle 14.30 quando è in programma una conferenza stampa a Villa de Ponti.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EDIZIONE 2021 DELLA RASSEGNA