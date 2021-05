Villa De Ponti. Eventi in giardino presenta “Non solo fiori”

Appuntamento il 30 maggio nel giardino botanico

Passeggiata alla ricerca delle più strane strategie riproduttive delle piante

CALOLZIOCORTE – “Non solo fiori – La creatività riproduttiva delle piante”. Per fare tutto ci vuole veramente un fiore? Una passeggiata alla ricerca delle più strane strategie riproduttive delle piante.

E’ questo il nuovo appuntamento in programma domenica 30 maggio alle ore 16 nel giardino botanico di Villa De Ponti a Calolziocorte (via Galli 48/A), all’interno della rassegna Eventi in Giardino. L’evento vedrà la partecipazione di Larisa Monteggia della Rete Orti Botanici di Lombardia.

In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a data da destinarsi. L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali di contenimento dell’epidemia da covid-19.