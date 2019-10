Calolzio. Per Halloween torna il concorso “Mostra la zucca!”

Consegna delle zucche entro il 28 ottobre in biblioteca

Il 3 novembre alle 11 la premiazione delle zucche più votate

CALOLZIOCORTE – In occasione della festa di Halloween il Comune di Calolziocorte – Assessorato agli Eventi, in collaborazione con la Pro Loco di Calolziocorte propone per bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni il concorso “Mostra la zucca!”.

Crea o decora una zucca con il materiale che preferisci e portala in biblioteca entro lunedì 28 ottobre. Tutte le zucche rimarranno esposte per le votazioni da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre e domenica 3 novembre alle ore 11 ci sarà la premiazione delle zucche più votate.

Giovedì 31 ottobre alle ore 17 lettura a cura dei lettori volontari Quantestorie e truccabimbi. La partecipazione è gratuita. Per informazioni contattare 392 4159614 oppure la Biblioteca “C. Cittadini” al numero 0341 643820 oppure biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it