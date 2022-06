Che successo per il “concerto disegnato” a Olginate

Si sono esibiti il fumettista Paolo Castaldi e il cantautore Teo Manzo

L’evento dedicato a “La buona novella” di Fabrizio De André

OLGINATE – Gran successo per il “concerto disegnato” organizzato dalla biblioteca di Olginate presso il giardino di villa Sirtori. Sul palco sono saliti il fumettista e illustratore Paolo Castaldi e il cantautore Teo Manzo. Il filo comune che lega i due è “La buona novella” di Fabrizio De André.

La serata è iniziata con una chiacchierata tra Castaldi e lo sceneggiatore lecchese Matteo Mastragostino riguardo il graphic novel “La buona novella”, pubblicato nell’autunno del 2020 dall’artista milanese con Feltrinelli Comics. La particolarità del fumetto consiste nel fatto che Castaldi ha utilizzato i testi dell’album del cantautore genovese, senza modificare una singola virgola.

“Per me è un sogno che si è realizzato – dichiara Castaldi – volevo fare questo fumetto fin da quando avevo sedici anni e grazie a Feltrinelli ci sono riuscito”.

Castaldi ha anche parlato dei suoi fumetti passati – tra cui quelli dedicati a Maradona e Zlatan Ibrahimovic – e anche del prossimo volume che uscirà, sempre per Feltrinelli Comics, intitolato “11 luglio 1982”.

“Il volume è una celebrazione molto particolare della vittoria della coppa del mondo di calcio, avvenuta 40 anni fa – racconta l’artista milanese – il racconto di questa magica serata viene fatto attraverso il viaggio in treno di una famiglia milanese che sta per rientrare in Sicilia”.

Al termine della chiacchierata tra i due fumettisti è salito sul palco in cantautore Teo Manzo per il concerto dedicato all’album “La buona novella” di De André, accompagnato dai disegni dello stesso Castaldi.

“È stata una bellissima serata – dichiara il responsabile della biblioteca di Olginate Andrea Gussoni – in futuro riproporremo ancora eventi legati a musica e fumetti, con la speranza di coinvolgere più giovani possibili”.