Cinema all’Aperto, mercoledì l’ultima proiezione in piazza Garibaldi

Mercoledì l’ultima pellicola della rassegna di Cinema all’Aperto

“Alice attraverso lo specchio” conclude gli appuntamenti in piazza Garibaldi

LECCO – Si chiude con l’appuntamento del 4 settembre la rassegna del Cinema all’aperto in pizza Garibaldi promossa da LTM.

Il prossimo e ultimo appuntamento è per questo mercoledì e sarà proiettata “Alice attraverso lo specchio” un film dalla firma Walt Disney. Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco propone queste proiezioni nella centralissima piazza Garibaldi.

Chiusa nella sua stanza, la piccola Alice attraversa un giorno uno specchio e comincia un viaggio meraviglioso in un fantasmagorico mondo al rovescio nel quale incontra strambi personaggi che le fanno compagnia e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo. Alice attraverso lo specchio è una continuazione di Alice nel paese delle meraviglie. L’autore Lewis Carrol ha prodotto questa opera nel lontano 1871 e dunque anche se sempre attuale la produzione è ormai è alla soglia dei 150 anni.

Ancora LTM invita tutti nella accogliente arena all’aperto di piazza Garibaldi Lecco per l’ultima proiezione all’aperto dell’estate. Sarà presente come sempre un attivo servizio di popcorn a offerta libera. Tutte le offerte saranno donate a Telethon per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.