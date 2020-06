Con “Casate a un metro da te” la cultura viaggia in streaming

Al via una serie di iniziative culturali per accompagnare i casatesi durante un’estate al tempo del covid

Spettacoli, storie, documentari fotografici e un viaggio alla scoperta dei giovani imprenditori di Casatenovo

CASATENOVO – Spettacoli, storie e risorse del territorio a domicilio grazie alle dirette streaming. E’ ai nastri di partenza Casate a un metro da te, singolare iniziativa promossa dal Comune per promuovere, in tempi di covid, la cultura. Promossa in collaborazione con la Pro Loco e Atonga con il contributo di Fondazione Cariplo e in collaborazione con associazione Sentieri e Cascine e Afcb, l’iniziativa prenderà il via sabato 27 giugno con lo spettacolo dedicato ad Alda Merini e intitolato “Senza Filtro”.

La serata avrà protagonista l’attrice Rossella Rapisarda e verrà trasmessa dalla chiesa di Santa Margherita. Sabato 11 luglio sarà invece la volta di Stefano Panzeri dalla chiesa di Santa Giustina con l’ultima parte di “Terra Matta (1968 – 1981) Così feniscio di scrivere” mentre sabato 5 luglio dalla chiesa di cascina Rancate reading teatrale con Arianna Scommegna intitolato “Il buio oltre la siepe”. Sono invece tre gli appuntamenti (sabato 4 e 18 luglio, sabato 1 agosto) con il documentario fotografico on the road Casatenovo R-Esiste. Infine ogni martedì e giovedì dal 2 luglio al 6 agosto viaggio alla scoperta dei giovani imprenditori casatesi e delle loro realtà produttive Casate che produce… a un metro da te!

“Con questa rassegna vogliamo portare nelle case di tutti il teatro e la cultura con l’aiuto di contesti unici del nostro paese. La scoperta di un archivio fotografico appartenente alla famiglia Clerici, che ringraziamo per la disponibilità, ha permesso la realizzazione di un documentario a tappe “Casatenovo R-Esiste” – puntualizza la consigliera con delega alla Cultura Enrica Baio – . In questo periodo storico, in cui il comportamento individuale responsabile è stato ed è tuttora indispensabile per il bene comune, non dobbiamo dimenticare che la bellezza, la fantasia e la creatività arricchiscono il cuore e la mente di ogni essere umano. Ed è con questa finalità che abbiamo pensato ad una nuova iniziativa che terrà compagnia a tutti gli appassionati di teatro e di storia del territorio”.

Da qui la proposta: “Condivideremo il teatro e il racconto del territorio con una serie di spettacoli e di percorsi straordinari, ri-creando l’atmosfera magica della sala, con la programmazione di una serie di eventi in streaming ed il racconto sorprendente di immagini inedite del nostro territorio”.

PER SCARICARE IL DEPLIANT CLICCA QUI