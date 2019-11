Festival di teatro Città di Merate: in scena la commedia “Amori da morire”

Appuntamento sabato 9 novembre con il terzo spettacolo in concorso al festival organizzato da Ronzinante

Da non perdere anche la rappresentazione “La mia miglior nemica” in programma il 15 nell’ambito dell’Oltre Festival

MERATE – Una commedia divertente, capace di mettere a nudo le difficoltà all’interno e all’esterno della coppia. S’intitola “Amori da morire” la commedia in programma sabato 9 novembre alle 21 all’auditorium comunale Giusi Spezzaferri. Si tratta della terza rappresentazione in concorso al Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”, organizzato da Ronzinante e giunto quest’anno alla quarta edizione. Sul palcoscenico Roberto Bonaccorsi, Deborah Caroscioli e Gianni Pontillo, attori dell’associazione culturale Opera di Ostia metteranno in scena vite, amori e intenti criminali dei tre personaggi, uniti tra loro da legami forti come… un nodo scorsoio! Una commedia divertente capace di mettere a nudo le difficoltà all’interno e all’esterno della coppia. Un Valzer ballato in tre, dove le sorprese e i ripensamenti si susseguono senza soluzione di continuità, per approdare ad un finale senza dubbio inaspettato.

Il 15 novembre l’appuntamento di OltreFestival

L’apprezzata e seguita rassegna meratese proseguirà poi venerdì 15 novembre alle 21, quando nell’ambito di OltreFestival, andrà in scena a Novate, presso la sede di Ronzinante, lo spettacolo “La mia miglior nemica” di Cinzia Berni, per la regia di Michele Masullo e Beppe Colella. Lo spettacolo è affidato alle attrici della compagnia Rataplan con quattro donne inseguono i loro sogni affinché un giorno non sia uguale all’altro, nel tentativo di lasciare alle spalle quella che è la loro miglior nemica…la follia.

Per ulteriori informazioni o per prenotare il posto contattare info@ronzinante.org, 335 5254536.