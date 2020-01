Giovanni Ruggieri in mostra a Palazzo del Commercio

Dal 4 al 18 febbraio la mostra in Confcommercio Lecco

Ruggieri è apprezzato per le sue numerose mostre ed apparizioni

LECCO – Gradito per tutte le sue opere, l’artista dotato di un indiscusso fascino, di grande creatività e di uno spirito fervido, brillante ed inquieto nasce artisticamente nel periodo degli anni 80 con il movimento comasco. Giovanni Ruggieri risiede ed opera in Brianza dove è conosciuto ed apprezzato per le sue numerose mostre ed apparizioni.

L’artista si affida al suo intuito emozionale per le sue creazioni trasmettendo in esse fascino sentimento mistero facendole diventare canto poesia bellezza; per questo è conosciuto come pittore delle emozioni. Seguito subito da un pubblico sempre più al femminile, che l’artista celebra con volti stupendi dalle mille sfaccettature, ha raggiunto da tempo elevati livelli espressivi con le sue pennellate a volte delicate a volte incisive ma sempre personalizzate.

Il suo percorso maturo profondo sempre alla ricerca del colore della luce vuole offrire un’arte sentita e vissuta: con le sue tele con i suoi dipinti sa comunicare e raffigurare un dialogo spirituale tra interiorità ed esteriorità. La bellezza e l’intensità dei colori in ogni suo dipinto è una poesia a colori. Ogni suo volto è un’emozione.

Giovanni Ruggieri espone a Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco, dal 4 al 18 febbraio 2020. Orario apertura: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 (ingresso libero).