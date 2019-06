Il giovane regista Yuri Palma racconta la Maratona dles Dolomites

Ancora soddisfazioni per il videomaker lecchese

Dopo il Giro d’Italia, un nuovo lavoro per la Maratona dles Dolomites

COSTA MASNAGA – Le soddisfazioni non finiscono mai… il giovane regista di Costa Masnaga Yuri Palma ancora protagonista.

Il primo di una serie di sei video è andato in onda ieri, lunedì, su Rai Sport gli altri tre sono in programmazione per domani, lunedì 1 luglio e mercoledì 3 luglio, in replica anche su Rai 2.

“Si tratta di quattro video di avvicinamento alla Maratona dles Dolomites in cui vengono messi in luce i quattro concetti principali di questa famosissima gara ciclistica spiegati da quattro expert – racconta Yuri Palma -. A questi quattro video ne seguiranno altri due dopo l’evento del 7 luglio”.

Il 19enne – regista, editor e operatore – per questo progetto ha lavorato con personaggi del calibro di Martina Colombari che da qualche anno si è avvicinata al mondo della bicicletta. Una nuova importante esperienza dopo quella che l’ha visto protagonista al Giro d’Italia.

“In quel caso ho prodotto una serie di dieci ‘pillole’ da un minuto sul tema del riciclo della plastica commissionate dall’azienda Corepla e andate in onda in occasione della corsa rosa”.

I lavori di Yuri Palma sono sempre più apprezzati, ma cosa serve per realizzare video apparentemente semplici che si “consumano” nel giro di una manciata di secondi?

“Sicuramente servono fantasia, creatività e innovazione. Proprio essendo video che vengono ‘consumati’ in breve tempo bisogna fare in modo che non vengano dimenticati nel giro di poco”.

Cosa racconterai nei video della Maratona dles Dolomites? “Come detto, al centro ci saranno i concetti principali di questa manifestazione sportiva ma raccontati da un punto di vista un pochino più poetico. Spazio alle immagini e all’importanza della natura con un tocco artistico”.