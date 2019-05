Imbersago, spettacolo teatrale in piazza su Leonardo da Vinci

IMBERSAGO – Continuano gli appuntamenti inseriti nel “Maggio Imbersaghese 2019”. Due gli eventi in programma sabato 25 maggio con la cena della Fondazione aiutiamoli a vivere e lo spettacolo teatrale in piazza su Leonardo da Vinci. Alle 20 l’area polifunzionale ospiterà infatti la cena (su prenotazione) a cura della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Alle 21 invece ci si trasferirà nella centralissima piazza Garibaldi, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale intitolato “Ho incontrato Leonardo e tu?”. Un omaggio del tutto particolare offerto dalla comunità di Imbersago al genio eclettico di Vinci. Scritto da Ambrogio Valtolina e rappresentato dalla compagnia Ginsong di Pagnano di Merate, la rappresentazione vede in regia Marco Panettiere e Cristian Crisanti. Il programma completo del “Maggio Imbersaghese 2019” è disponibile all’indirizzo internet www.comune.imbersago.lc.it