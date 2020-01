Imbersago, Valenti in mostra con “La notte non è mai buia”

Inaugurazione sabato 25 gennaio alle 17.30 in Municipio

L’esposizione promossa in occasione della Giornata della memoria

IMBERSAGO – E’ in programma sabato 25 gennaio alle 17.30 in Municipio l’inaugurazione della mostra intitolata “La notte non è mai buia”. Si tratta di una monografica delle opere dell’artista Franco Valenti. La mostra, promossa in occasione della Giornata della memoria, resterà aperta anche domenica 26 gennaio dalle 10 alle 12.20 e dalle 15 alle 18. Artista autodidatta, geloso del proprio percorso interiore e della propria autonomia artistica, Valenti è nato nel settembre del 1951 a Vittoria, città che resta anche oggi la sua “patria” anche se da alcuni anni risiede a Milano.