“Immagimondo” volge al termine: gli appuntamenti del weekend

Tre giorni ricchi di conferenze, proiezioni, mostre e performance

Una festa della cultura: esplorare il mondo con “Immagimondo” e i suoi eventi

LECCO – Il lungo fine settimana conclusivo di “Immagimondo” si avvicina, portando a Lecco un ricco programma di eventi che celebra la cultura e la diversità del pianeta. Dalla mostra “Questa è l’Europa“, che attraverso fotografie evocative racconta sfide, speranze e aspettative degli abitanti del Vecchio Continente, a “Una notte al museo russo” con il noto scrittore Paolo Nori, la manifestazione offre una trentina di appuntamenti imperdibili.

Gli interventi di storici come Alessandro Vanoli sull’invenzione dell’Occidente si affiancano a concerti delle Riciclette, merende e aperitivi culturali. Saranno inoltre affrontati temi attuali, come le guerre in corso, e raccontati luoghi affascinanti, da Lisbona a San Pietroburgo. Questo weekend, che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, segna il culmine della XXVII edizione di “Immagimondo”, promossa da Les Cultures OdV, e rappresenta un’opportunità unica per esplorare il mondo senza lasciare Lecco.

Ad aprire questo ricco fine settimana è l’inaugurazione della mostra “Questa è l’Europa”, allestita fino al 3 novembre presso la Torre Viscontea di Lecco (orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 18. Ingresso libero). Venerdì 11, alle 18, si terrà l’apertura ufficiale di un’esposizione che raccoglie circa quaranta fotografie dedicate all’Europa di oggi e di domani, esplorando sfide, difficoltà, speranze e aspettative.

Realizzata in collaborazione tra il Corriere della Sera e l’agenzia Prospekt, la mostra offre una selezione di scatti che raccontano storie attraverso il Vecchio Continente, creando un mosaico ricco e articolato delle esperienze degli europei: le loro sfide, le speranze, le paure e le aspettative.

Il percorso invita a riflettere su ciò che unisce e su ciò che divide, sulle buone e cattive pratiche, affrontando problemi comuni e possibili soluzioni condivise. Durante l’inaugurazione saranno presenti Marilisa Palumbo, curatrice del progetto insieme ad Alessandra Coppola e Simone Sabattini, oltre a Samuele Pellecchia dell’agenzia Prospekt. A seguire, è prevista una visita guidata alla mostra.

In serata, alle ore 21, ci si sposterà nella sala conferenze di Officina Badoni per la presentazione del libro di Chiara Zappa, “Gli irriducibili della pace”. Durante l’evento, la giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni condurrà un dialogo che darà voce alle storie di coloro che si oppongono alla guerra in Israele e Palestina.

La giornata di sabato si apre alle ore 14:45 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure con una conversazione tra Maria Grazia Zanetti, responsabile del settore scuola e immigrazione di Les Cultures, e il sociologo Paolo Boccagni, autore del libro “Vite ferme. Storie di migranti in attesa”. Il dialogo esplorerà le esperienze di coloro che hanno sfidato il deserto e il mare in cerca di un nuovo inizio e che ora abitano un ex motel in una periferia urbana.

Alle ore 15, a Officina Badoni, si potrà scoprire la Patagonia argentina attraverso la proiezione del documentario “Patagonia via radio. Voci nella steppa“, con la presenza del regista Giacomo Agnetti e dell’antropologa Maria Molinari. Per i più piccoli, tra i 3 e i 5 anni, è previsto un appuntamento al piano terra di Palazzo delle Paure, dove sempre alle ore 15 si terrà una lettura con gioco sul tema delle esplorazioni, a cura di Leggere per gioco. E’ obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto, i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo immagimondo@lescultures.it

Alle ore 15, nella sala conferenze del Palazzo del Commercio, si discuterà di “Capitalismo carnivoro. Allevamenti intensivi, carni sintetiche e il futuro del mondo” con l’autrice del libro, la ricercatrice Francesca Grazioli. Alle ore 16:45, si intraprenderà un viaggio affascinante nella Lisbona di Antonio Tabucchi, con Tino Mantarro e Lorenzo Pini, in omaggio ai trent’anni del suo memorabile “Sostiene Pereira”.

Atmosfere completamente diverse si vivranno nella sala conferenze del Palazzo del Commercio, dove alle ore 16:30 lo storico e alpinista Andrea Zannini presenterà la sua “Controstoria dell’alpinismo”, offrendo una prospettiva innovativa sulle origini di questa disciplina.

In contemporanea, a Officina Badoni, sarà proiettato il documentario “Not our land” con la presenza del regista Marco Pavan. Il film segue le proteste contro la Dakota Access Pipeline, un oleodotto di oltre 1800 km negli Stati Uniti, e narra il viaggio dell’artista indigeno americano Cannupa fino alla riserva di Standing Rock, in North Dakota, dove incontra indigeni e attivisti. Prodotto dalla Fondazione Imago Mundi, il documentario fa parte del progetto Imago Mundi Collection, che include anche un’opera di Cannupa Hanska Luger.

Al piano terra di Officina Badoni, si fa un tuffo nei sapori e nei profumi del Marocco alle ore 16:30, con una merenda culturale guidata da Fatima Boufaida e Ouafae El Hattab. Durante questo incontro, verranno svelati i segreti delle ricette più amate e rappresentative della cucina marocchina (costo 5 euro; posti limitati, prenotazioni a immagimondo@lescultures.it).

Alle ore 17:30, nella sala conferenze di Officina Badoni, è atteso uno degli ospiti di punta dell’edizione: lo scrittore e professore universitario Paolo Nori, che presenterà il suo libro “Una notte al Museo Russo”, un racconto dedicato alla più grande collezione al mondo di arte russa.

Alle ore 17:45, nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, si entra nel mondo delle graphic novel con Ivano Talamo, autore del fumetto “Così fredda, così quieta – Cinque passeggiate nella Zurigo degli altri”. Durante l’incontro, Talamo dialogherà con il fumettista lecchese Matteo Mastragostino, condividendo il suo percorso di vita e artistico in Svizzera.

Alle ore 18, nella sala conferenze di Palazzo del Commercio, si terrà un incontro con l’analista di geopolitica Giacomo Natali. Con il suo lavoro “Geopolitica Pop”, Natali esplorerà temi apparentemente superficiali, rivelando come spesso sfuggano gli aspetti geopolitici che influenzano il nostro consumo mediatico.

In serata, alle ore 21 presso Spazio Oto Lab (biglietti 5 euro), i riflettori saranno puntati sul concerto delle Riciclette, un gruppo di amiche formato nel 2015 con l’obiettivo di reinterpretare e riarrangiare brani provenienti dal sud del mondo, mantenendo viva la pulsazione antica e autentica della musica popolare. Questo evento è realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura. Per prenotazioni, scrivere a immagimondo@lescultures.it

La giornata di domenica inizia alle ore 10 con due turni di “Just walking”, una performance itinerante a cura di Campsirago Residenza, realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura. Il ritrovo è previsto per le ore 10.30 all’ingresso di Palazzo delle Paure.

Il tema centrale della performance sarà il cammino nell’evoluzione della storia dell’umanità, con un focus sul suo significato nel tempo presente e nella società contemporanea. La durata è di un’ora e trenta minuti. I biglietti costano 12 euro e possono essere acquistati su eventibrite.it o il giorno stesso. Per prenotazioni, è possibile scrivere a immagimondo@lescultures.it

Alle ore 11, nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, si terrà la presentazione della call per giovani creativi e urbanisti, promossa da Les Cultures e La casa dei Popoli di Villasanta, nell’ambito del progetto “Itinerari culturali: nuove geografie di relazione e partecipazione”, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Sono previste due call rivolte ai giovani: una destinata a designer, urbanisti e architetti, e l’altra a creativi, ricercatori, divulgatori o imprese creative fondate da under 35, per la realizzazione di eventi culturali innovativi.

Nel pomeriggio, alle ore 14:45, nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, il giornalista, scrittore e fotografo Matthias Capanini presenterà, attraverso fotografie, letture e testimonianze orali, le principali frontiere “migranti” lungo i confini d’Europa. Sempre nella stessa location, ma al piano terra alle ore 15, si terrà un incontro con lo storico Marcello Valente, autore di “Storia del mondo antico in 25 esplorazioni”.

Contemporaneamente, Officina Badoni ospiterà il divulgatore e content creator esperto di cucina zero waste Alessio Cicchini, che parlerà di come ridurre gli sprechi alimentari e dare loro nuova vita. Sempre alle ore 15, si svolgerà un laboratorio di rammendo creativo con CouLture migrante (piano terra di Officina Badoni) e una lettura con laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, dedicata alla figura di Marco Polo, a cura di Leggere per Gioco (piano terra di Palazzo delle Paure). È obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto e i posti sono limitati; si consiglia di prenotare scrivendo a immagimond@lescultures.it

Alle ore 16:15, nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, si svolgerà un incontro con Guido Barbujani, genetista e scrittore, che presenterà il suo libro “Soggetti smarriti. Storie di incontri e spaesamenti”. In quest’opera, Barbujani esplora le storie di uomini e donne che hanno attraversato i confini, sottolineando come solo quando ci avventuriamo altrove ci mettiamo davvero alla prova.

Alle ore 16:30, nella sala conferenze del Palazzo del Commercio, il giornalista e film-maker Stefano Liberti affronterà il tema “Mediterraneo, un mare che cambia”, esaminando i cambiamenti climatici, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, l’estrazione di combustibili fossili e i flussi migratori disorganizzati.

In contemporanea, nella sala conferenze di Officina Badoni, lo storico e divulgatore Alessandro Vanoli discuterà de “L’invenzione dell’Occidente”, approfondendo come, tra Medioevo ed età moderna, le società europee abbiano sempre più rivolto le proprie ambizioni verso l’oceano, trasformando la loro concezione dell’Ovest.

A seguire, alle ore 17:30, al piano terra di Officina Badoni, si terrà un aperitivo “Alla scoperta della cultura brasiliana attraverso il cibo”, curato da Ubiraneide Franco Bites (costo 10 euro, prenotazioni a immagimondo@lescultures.it).

A chiudere questa edizione del festival ci saranno due ultimi incontri. Si parlerà dello “Yemen, l’Arabia (in)felice”, un Paese devastato dalla guerra civile da decenni, con la partecipazione della guida, autrice e podcaster italiana Eleonora Sacco e della reporter Laura Silvia Battaglia, alle ore 17:45 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure. Infine, alle ore 18, il biologo e divulgatore scientifico Danilo Zagaria presenterà “Abitare le foreste dal Mesozoico alla fantascienza” nella sala conferenze del Palazzo del Commercio.

Infine, è ancora visitabile la mostra fotografica “Snow-Land” di Marco Zorzanello, inaugurata venerdì 4 ottobre e allestita fino al 20 del mese in Piazza XX Settembre a Lecco. Questa esposizione si concentra sul cambiamento climatico, analizzando un aspetto spesso trascurato: il turismo, in particolare quello montano invernale.

In conclusione, Immagimondo è realizzato grazie al sostegno di Regione Lombardia, Comune di Lecco, Comune di Civate, Comune di Malgrate, Comune di Mandello del Lario, Fondazione Cariplo, Fondo Ambiente e Cultura, Confcommercio Lecco e Camera di Commercio Lecco-Como. La manifestazione gode inoltre del patrocinio della Provincia di Lecco e del Touring Club Italiano. Tra gli sponsor figurano Acinque, Howden e Editoria Grafica Colombo.

Per conoscere tutti gli eventi in cartellone consultare il programma dettagliato su questo sito