La musica da strada (in sicurezza) a Lecco, stasera il primo “Senti come suona”

Reinventati tre spazi della città per ospitare eventi dal vivo rispettando le misure anti-virus

Stasera alle gradinate sul lago il ‘battesimo’ di “Senti come suona”

LECCO – Nato da un’idea del musicista Stefano Fumagalli e del designer Marco Menaballi, “Senti Come Suona” è un nuovo format progettuale per la realizzazione di eventi musicali e performance di strada in città, nel totale rispetto delle attuali regole sulla sicurezza.

Tre le postazioni con dipinte a terra delle linee per il distanziamento sociale e il logo del progetto: le gradinate della Malpensata, la piazzetta sulla pista ciclabile all’altezza dell’NH Hotel Pontevecchio e il monumento dei donatori dell’Avis a Pescarenico.

L’evento inaugurale si terrà questa sera, giovedì, dalle 18 alle 21 proprio sulle gradinate affacciate sul lago.

Il lavoro di realizzazione delle linee e dei loghi è stato reso possibile grazie all’intervento dell’Informagiovani di Lecco, il servizio comunale che da anni si occupa di eventi culturali giovanili, fiore all’occhiello cittadino per gli interventi di riqualificazione urbana e street art che promuovono la partecipazione attiva dei giovani.

Work in progress del 14 luglio!💥🧨Informagiovani Lecco Pubblicato da Senti come suona su Mercoledì 15 luglio 2020

In questi giorni, infatti, alla gradinata della Malpensata sul lungolago di Lecco, è al lavoro un gruppo di 10 ragazzi tra i 15 e i 19 anni del progetto Living Land, che partecipano al modulo relativo all’Arte e Grafica, proposto dal CFPP Lecco della cooperativa Sineresi. I ragazzi, armati di buona volontà, hanno dapprima realizzato gli stencil del logo su compensato con l’ausilio di macchinari specifici e poi dipinto a terra il tutto

“Un progetto nuovo e insolito per la città di Lecco che abbiamo accolto e promosso dando spazio alla creatività di Marco Menaballi e Stefano Fumagalli – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Grazie al coordinamento del servizio giovani del Comune di Lecco che da anni è impegnato in progetti di riqualificazione della nostra città e in progetti artistici e grazie all’impiego di dieci ragazzi tra i 15 e i 19 del progetto di Living Land coordinati dal CFPP sezione grafica della cooperativa Sineresi, abbiamo l’opportunità di portare a Lecco la musica e la cultura in totale sicurezza”.

“I busker, ovvero gli artisti di strada, avranno ben tre luoghi delimitati all’interno della nostra città per esibirsi, e gli spettatori potranno assistere in sicurezza alle performance, seguendo le indicazioni grafiche poste a terra. Un progetto nuovo che sta spopolando non solo a Lecco, ma anche in altre realtà italiane, che speriamo venga accolto con entusiasmo. Ricordo che tutte le vernici utilizzate sono rimovibili e in otto settimane si cancelleranno in maniera naturale”.