La Passione per il delitto tornerà a Villa Greppi: Colaprico testimonial

Il festival di narrativa poliziesca tornerà a Monticello: appuntamento il 19 e il 20 ottobre

La soddisfazione di Marta Comi, presidente del Consorzio Villa Greppi e di Paola Pioppi, ideatrice de La Passione per il delitto

MONTICELLO – Tornerà a Villa Greppi, laddove è nata 18 anni fa. La Passione per il Delitto, storico festival di narrativa poliziesca, farà ritorno a casa. L’annuncio è stato dato domenica scorsa in occasione dell’aperitivo speciale che ha visto protagonista lo scrittore e giornalista Piero Colaprico. Autore presente all’edizione inaugurale del 2002, Colaprico, caporedattore dell’edizione milanese de La Repubblica, sarà il testimonial dell’appuntamento in programma i prossimi 19 e 20 ottobre. “Riportiamo a casa La Passione per il delitto – ha dichiarato Marta Comi, presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi – . Questo ci rende felici e orgogliosi e siamo certi che il clima culturale vivo e dinamico che Villa Greppi può offrire sarà da stimolo anche per un nuovo slancio di un progetto culturale così legato a questo territorio. Un’iniziativa che andrà a completare la programmazione culturale in ambito letterario del Consorzio Villa Greppi”.

La soddisfazione di Paola Pioppi, ideatrice della manifestazione

Soddisfatta anche Paola Pioppi, ideatrice della manifestazione: “Tornare in questo luogo di bellezza, in cui il festival è nato e cresciuto, per noi è certamente un momento di gioia e di grande soddisfazione. È doveroso da parte nostra ringraziare Lariofiere, che in questi sette anni ha consentito al festival di continuare a esistere, credendo in questo importante evento culturale e investendo risorse. Ma essere qui oggi, ancora a Villa Greppi, ci regala una impagabile sensazione di ritorno a casa, la stessa che il nostro pubblico attende da anni. Siamo contenti di poter riportare in questi luoghi gli scrittori della prossima edizione, e di poter ricominciare a lavorare con il territorio, ricreando quelle sinergie che avevano contribuito a rendere ricca una manifestazione partita in sordina nel 2002 con 12 ospiti e diventata negli anni un punto di riferimento della narrativa di genere a livello nazionale”.

18 anni di successo

Con le sue 18 edizioni il festival di narrativa poliziesca La passione per il delitto è una delle manifestazioni più longeve in Italia dedicate alla narrativa di genere. Dieci le edizioni che si sono svolte nella storica Villa, seguite dalle 7 di Lariofiere.

Più di 650 gli ospiti e 70mila le presenze

Sul palco del festival sono sfilati i nomi più celebri della narrativa di genere italiana e internazionale. Più di 650 gli ospiti che hanno presenziato al festival, oltre 70mila le presenze di pubblico, 260 gli incontri con autori italiani e stranieri, a cui si aggiungono 60 laboratori per bambini, 20 mostre d’arte con più di 100 artisti coinvolti. Una storia importante che testimonia l’interesse, ancora forte, per il genere letterario noir e poliziesco, che richiama ogni anno numerosi appassionati. Il programma ruota da sempre attorno alle opere narrative di genere giallo, noir, poliziesco, pubblicate in Italia nell’ultimo anno.

Non solo libri, ma anche laboratori, musica e mostre d’arte

Le proposte di piccole e promettenti case editrici, capaci di proporre nuove voci inedite e interessanti, affiancano i nomi più celebri, legati all’editoria di grande respiro.

Oltre alle presentazioni di libri e alle chiacchierate con gli autori, da sempre il programma è arricchito da eventi e iniziative, capaci di dare la dimensione del festival: mostre d’arte e fotografia, workshop, concorsi che coinvolgono il pubblico, spettacoli musicali, declinazioni culinarie, commistioni con tutto ciò che può entrare a far parte del tema che da quasi vent’anni è l’anima della manifestazione, organizzata dall’omonima associazione culturale.