PASTURO – L’associazione “Il Grinzone”, in collaborazione con la parrocchia e col patrocinio del comune, propone per lunedì 6 maggio alle ore 20.45 (cinema Pasturo), un incontro su Leonardo da Vinci, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte (2 maggio 1519 – Maniero di Clos-Lucé, Amboise, Francia).

Durante la serata sarà presentato in anteprima il libro di Luca Tomio “La meravigliosa Forma. Leonardo da Vinci e le Scienze della Terra”, con l’introduzione di C. Petronio (Università La Sapienza di Roma) – Morlacchi Editore, Perugia – aprile 2019.

Luca Tomio, storico dell’arte, presenta i suoi studi sul paesaggio lombardo, in particolare valsassinese, nei disegni e nelle opere di Leonardo.