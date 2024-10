A Lecco uno spettacolo di prevenzione contro le droghe dedicato agli studenti

Appuntamento a mercoledì 2 ottobre presso l’Auditorium Casa dell’Economia

“E’ fondamentale sensibilizzare i giovani riguardo ai rischi e alle conseguenze che possono derivare dall’uso di sostanze”

LECCO – La Camera di Commercio Como-Lecco introduce nella città di Lecco il progetto di prevenzione “WeFree“, realizzato dalla Comunità di San Patrignano. Questo progetto innovativo si propone di sensibilizzare i giovani su tematiche cruciali legate alla crescita e alle sfide che devono affrontare, invitandoli a riflettere sui potenziali errori che possono compiere nel corso della loro vita. Al centro di questa iniziativa c’è il format teatrale “Il Posto Giusto“, uno spettacolo che promette di coinvolgere e stimolare il pubblico.

Ivana, giovane testimonial, ha condiviso la sua storia di rinascita a San Patrignano, dopo aver affrontato un passato complesso. La ragazza ha rivelato una parte della sua esperienza: “Ero vittima di bullismo a causa del colore della mia pelle e mi sentivo sempre diversa. Amavo studiare, ma mi sembrava di essere sempre quella sbagliata. Non mi mancava nulla, ma il dolore che provavo era davvero insopportabile.”

La protagonista del format teatrale condivide la sua storia prima e dopo l’esperienza nella comunità, rivelando emozioni, pensieri, sogni e paure. Soprattutto, racconta la fatica necessaria per riappropriarsi della sua vita e della sua identità, nonché il cammino che ha dovuto intraprendere per trovare il suo posto. Musiche, letteratura, informazioni scientifiche e narrazioni si intrecciano in questo racconto, sotto la guida del regista Pascal La Delfa.

Una narrazione che rappresenta il cuore delle attività che la Comunità porta avanti in tutta Italia da oltre 20 anni con il progetto “WeFree”. Questa piattaforma promuove azioni di prevenzione contro le dipendenze e il disagio giovanile, ideate per coinvolgere studenti, genitori, insegnanti e cittadini, con l’obiettivo di fornire chiarezza e informazioni sui pericoli associati all’uso di sostanze.

La responsabile del programma, Silvia Mengoli, afferma: “Da tempo, con ‘WeFree’, San Patrignano si impegna a comunicare sia con gli studenti che con gli adulti attraverso linguaggi innovativi. Riteniamo sia fondamentale raccontare ai giovani il dramma che può celarsi dietro sostanze, oggi facilmente accessibili, che inizialmente sembrano rendere tutto più bello e semplice, ma in realtà non fanno altro che nascondere le fragilità delle nuove generazioni”.

Silvia Mengoli conclude: “Siamo altrettanto felici di avere l’opportunità di incontrare genitori e adulti, che spesso faticano a comprendere i comportamenti dei loro figli adolescenti e non sanno come affrontare situazioni in cui questi fanno uso di sostanze”.

Lo spettacolo debutterà a Lecco il 2 ottobre alle ore 9.30 presso l’Auditorium Casa dell’Economia, situato in Viale Tonale n. 28/30. Questo evento, fortemente voluto dalla Camera di Commercio Como-Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, sarà dedicato a 120 giovani del territorio.