Accademia Corale di Lecco, Haydn e Handel protagonisti del Concerto di San Nicolò

L’evento si terrà il prossimo 7 dicembre in Basilica

Il concerto si aprirà con la ‘Missa Sancti Nicolai’ di Haydn e proseguirà con due capolavori di Handel, ‘Let God Arise’ e ‘Zadok the Priest’

LECCO – L’Accademia Corale di Lecco, all’interno della Stagione Artistica 2024, presenta alla città il tradizionale Concerto di San Nicolò che si terrà sabato 7 dicembre alle ore 21 in Basilica. Per l’occasione, verranno eseguiti alcuni celebri capolavori di Haydn e Handel per soli, coro e orchestra.

Il programma della serata si aprirà con una composizione sacra di F.J. Haydn che ben si adatta alla ricorrenza del patrono, la ‘Missa Sancti Nicolai’, composta per l’onomastico del Principe Nicolaus Esterhazy. I quattro soliti previsti da Haydn dialogano con il coro, mentre in altre sezioni della Messa occupano interamente la scena. Il clima sereno ed elegante preparerà al meglio l’ascolto dei due brani successivi di Georg Friedrich Handel, Let God Arise (Chandos Anthem no.11) e Zadok the Priest.

“Il compositore – spiega il Maestro Antonio Scaioli, da 31 anni Direttore Artistico dell’Accademia Corale – viene affrontato per la prima volta dall’Accademia e lo fa presentando al pubblico lecchese due importanti composizioni tratte dal ricco catalogo handeliano: il primo sarà ‘Let God Arise’ su testo tratto dal Salmo 68 in lingua inglese, che prevede un organico strumentale disponibile per Handel in quella circostanza: oboe, fagotto, archi e organo, a cui si aggiungeranno due voci soliste di contralto e basso, oltre al coro naturalmente”. Tutti i Chandos Anthem furono composti quando Handel fu al servizio del Duca di Chandos come compositore e maestro di cappella: “Questo autore – continua il Maestro Scaioli – riesce a creare una manificenza, una potenza e una dignità che riflettono perfettamente lo spirito edonista e fiducioso dell’epoca”.

Concluderà il concerto il celeberrimo anthem ‘Zadok the Priest’, da cui è stato tratto il celebre inno della Uefa Champions League. Dopo un breve preludio strumentale, vi è un’esplosione di giubilo con la trionfale entrata del coro. Il concerto vedrà la partecipazione dell’orchestra ‘Solo d’archi ensemble’ del soprano Beatrice Binda, del contralto Giada Gallone, del tenore Beniamino Borciani e del basso Piermarco Vinas Mazzoleni.

“La scelta e il repertorio e la Stagione Artistica in generale sono contestualizzati all’interno di un grande progetto che l’Accademia Corale ha avviato l’anno scorso per portare a Lecco la realizzazione di due grandi concerti all’anno con l’esecuzione dei più celebri capolavori per coro e orchestra” ha detto il presidente Raffaele Riva. La serie di concerti si era aperta lo scorso dicembre con il Requiem idi Mozart, seguita dai Vesperae Solennes de Confessore sempre di Mozart. Quello del 7 dicembre è il terzo appuntamento mentre ad aprile 2025 l’Accademia porterà a Lecco uno dei più grandi capolavori musicali di sempre, la Passione secondo Matteo di Bach.

Il concerto di San Nicolò vede il patrocinio del Comune di Lecco, Comunità Pastorale del Rosario, Confindustria Lecco e Sondrio, Confcommercio Lecco con il contributo di Camera di Commercio Como-Lecco e di Cori Lombardia. L’evento è reso possibile grazie al contributo di imprese locali che hanno deciso di sostenere tutta la Stagione Artistica 2024 investendo, per la valorizzazione culturale del territorio, in eventi musicali di forte richiamo. Nello specifico il concerto è realizzato con il supporto del Main Partner Fischer&Rechsteiner Co. Spa, dei Premium Sponsor SEI srl, Lexjus Sinacta Lecco, Acciaitubi, Limonta Colori, Agomir, Fiocchi Munizioni, Codega Assicurazioni e altri sponsor, e il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.

Alla presentazione dell’evento, giovedì mattina presso la sede di Confindustria, era presente anche il prevosto di Lecco, Don Bortolo Uberti: “Questo concerto è un modo straordinario ed intenso per vivere la festa del nostro patrono, riportando al centro a dimensione corale della nostra comunità: le individualità diventano capolavoro quando sanno stare insieme. Grazie dunque a chi rende possibile il concerto, una proposta di cammino non solo culturale ma anche sociale della nostra città”.

In rappresentanza della Camera di Commercio è intervenuto Fabio Dadati: “Grazie ad eventi come questo possiamo ritrovarci al di fuori dei soliti ritmi lavorativi, ascoltare musica, scambiare due chiacchiere, fare un giro in centro città. Sosteniamo con piacere iniziative di questo tipo e ringraziamo l’Accademia per regalare a Lecco questi capolavori”.

Marco Magistretti, in rappresentanza di Confcommercio Lecco, ha ribadito l’importanza della sinergia tra le diverse realtà, pubbliche e private, per consentire l’organizzazione di eventi di questo calibro: “Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente l’Accademia Corale di Lecco che sabato pomeriggio ha accompagnato con la sua esibizione l’accensione delle Luci di Natale degli Amici di Lecco”.

Appuntamento dunque il 7 dicembre alle ore 21 in Basilica San Nicolò. L’ingresso al concerto è libero.