Un gioco che unisce il divertimento della caccia al tesoro alla passione per il trekking in montagna

“Un nuovo format esperienziale, divertente e salutare, adatto a tutte le età”

GALBIATE – Un nuovo appuntamento è in programma al Parco Monte Barro: in arrivo, sabato 22 ottobre, il trekking al tesoro performato, un gioco ideato da Dramatrà e realizzato in collaborazione con Cooperativa Eliante e Parco Monte Barro. Il trekking al tesoro performato è il perfetto connubio tra camminate nel verde, soluzioni di enigmi, prove da superare e attori in costume che accompagneranno i partecipanti in un viaggio immersivo alla scoperta della storia e del territorio.

Una modalità ludica e innovativa per conoscere, grazie all’uso degli smartphone, curiosità, aneddoti e segreti nascosti del Monte Barro, unendo la passione per il trekking in montagna con il divertimento delle cacce al tesoro e performance dal vivo.

Il ritrovo sarà alle ore 11.30 a Villa Bertarelli a Galbiate: da qui i partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi da seguire in autonomia, a seconda del loro livello di atleticità. Dal percorso azzurro, in piano, per le famiglie, a quello nero, che arriva quasi in vetta, per i più allenati.

I partecipanti avranno a disposizione una mappa e un kit di gioco, che permetterà loro di scoprire tutti gli indizi e i QR Code disseminati nel Parco. Con l’aiuto del proprio smartphone dovranno inoltre risolvere enigmi, sfidarsi in prove tematiche e compiere missioni per concorrere alla vittoria finale.

Alcune tappe prevedono l’incontro con attori in costume che racconteranno l’antichissima storia del Monte Barro e dei suoi dintorni, per rendere l’esperienza ancora più immersiva e all’insegna del divertimento.

Programma e informazioni

Punto di ritrovo: Villa Bertarelli – Galbiate (LC) ;

; Orario di ritrovo: 11.30 . Il gioco durerà fino alle 17.00 circa;

. Il gioco durerà fino alle circa; Evento a pagamento: 10 euro per adulti (gratuito per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni);

(gratuito per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni); Prenotazione obbligatoria a squadre da 2 fino a un massimo di 6 persone;

a squadre da 2 fino a un massimo di 6 persone; Per info e iscrizioni visitare il sito oppure contattare direttamente info@dramatra.it (+39 3401127035).

Si consiglia abbigliamento comodo e pranzo al sacco; in alternativa sarà possibile pranzare nei seguenti locali, con prenotazione diretta chiamando i numeri indicati:

Ristorante Eremo Monte Barro: Tel. 0341.240525

La Madonnina (località Fogliaro): Tel. 3477644352

Come raggiungere Villa Bertarelli:

In auto: Via Bertarelli 11, Galbiate. Parcheggi disponibili: Piazzale Europa, Via Canevate (5 minuti a piedi), Piazza Golfari (10 minuti a piedi);

In treno: la stazione di riferimento è Sala al Barro, sulla linea Milano Porta Garibaldi – Lecco. Dalla stazione si raggiunge la villa in circa mezz’ora di cammino.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 6 novembre.

Gli organizzatori

Dramatrà – Città in scena : Siamo Dramatrà – Città in Scena. Nel 2014 abbiamo fondato l’Associazione e nel 2018 l’Impresa Sociale, per raccontare le storie dei luoghi tramite il teatro, grazie a visite teatrali costruite ad hoc su quartieri, musei, città intere. Alle visite si sono aggiunte cacce al tesoro, marketing teatrale, spettacoli su misura… Non ci facciamo sfuggire nessuna occasione per raccontare le storie dei luoghi, delle persone e delle aziende, e per divertirci e far divertire con la cultura. Per informazioni: info@dramatra.it – 349 0962629.

Con il contributo del Fondo Sviluppo del Territorio Provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale, voluto dai Comuni Soci di Lario Reti Holding e corroborato dalle risorse di Fondazione Comunitaria del Lecchese.