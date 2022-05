Appello per Lecco, il convegno sulla violenza di genere: “Conoscere il fenomeno per prevenirlo”

LECCO – Appello per Lecco, come negli anni precedenti, non gira il viso

dall’altra parte sul tema violenza sulle donne. L’anno scorso in piena emergenza pandemia Covid 19 l’associazione ha realizzato a Lecco in via don Pozzi un murales con QR code per dare aiuto e supporto non solo alle vittime di violenza ma ai cittadini che vogliono contribuire a contrastare questo tragico fenomeno.

Quest’ anno torna in presenza con un convegno che pone l’attenzione sulle varie sfumature di violenza che si manifestano quotidianamente nella società odierna e che pesano però come macigni.

L’incontro è in programma per venerdì 27 Maggio ore 21 nell’auditorium di Palazzo Falck in piazza Garibaldi, 4 a Lecco.

I relatori saranno:

– Rinaldo Zanini – Presidente di Appello per Lecco

– Stefano Longoni: Esempi di pubblicità sessista e casi studio di comunicazione positiva

– Dr Alfredo Addato vice Questore della Polizia di Stato: La violenza sulle donne e le forme di violenza domestica. Come prevenire e come contrastare il drammatico fenomeno.

– Dr.ssa Luciarosa Olivadoti, Referente ASST di Lecco in tema di “violenza alle donne”: Accogliere e comunicare con la donna che ha subito violenza e che si

rivolge all’ASST di Lecco

Moderatrice del convegno:

Dr.ssa Marialuisa Reatti del Direttivo di Appello per Lecco

L’ingresso è libero.