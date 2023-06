“Apriamoci alla bellezza”: tornano le giornate dedicate ai gioielli artistici nascosti

Le iniziative sono sostenute dal Fondo sviluppo del territorio provinciale Lecchese

L’evento è promosso dai comuni soci di Lario Reti Holding e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese

LECCO – Da metà giugno a metà novembre, i siti coinvolti nell’azione di sistema del bando relativo al fondo “Sviluppo del territorio provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale” proporranno, per il terzo anno consecutivo, le giornate di apertura straordinaria con eventi rivolti a famiglie, appassionati di arte e cultura. Stiamo parlando di circa 60 siti di interesse artistico e storico comprendenti musei, chiese, borghi, siti paesaggistici diffusi in un territorio ricco di testimonianze storiche e culturali, un territorio da scoprire che abbraccia la Brianza, la Valle San Martino, la Valsassina e il Lago.

A redigere i progetti sono 15 enti del terzo settore, parrocchie e associazioni che singolarmente o in forma associata hanno partecipato al bando. I progetti sono stati finanziati con un contributo di 679.400 euro per il biennio 2022-2023. Il fondo “Sviluppo del territorio provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale” ha un respiro ampio ed una prospettiva di lunga durata: siglato per volontà dei Comuni Soci di Lario Reti Holding con la Fondazione comunitaria del Lecchese a fine 2019, ha un orizzonte quinquennale ed una consistente dotazione di 2.500.000 euro.

La rassegna, giunta al suo terzo anno, si articola come un appuntamento diffuso in un arco

temporale di circa sei mesi, sottolineando la volontà – da parte degli enti e delle associazioni coinvolte – di promuovere il territorio ed il suo patrimonio in un arco temporale esteso, diversificando le proposte ed intercettando target differenti, in particolar modo donne e famiglie. L’obiettivo è, ormai da tempo, quello di rendere “Apriamoci alla Bellezza” un appuntamento fisso nel territorio provinciale, capace di generare connessioni e collaborazioni virtuose trasversali tra enti ed associazioni dei diversi circondari, organizzando e promuovendo proposte culturali durante tutto l’anno.

“La promozione delle associazioni e degli enti coinvolti nel progetto avverrà attraverso

differenti canali: sul sito dedicato www.discoverylecco.it, che per il 2023 presenta l’implementazione dei contenuti in lingua inglese, sviluppo digitale che consentirà la

fruizione dei contenuti anche da parte di turisti stranieri, che avranno a disposizione un nuovo portale di promozione culturale del territorio con costante aggiornamento della

sezione eventi – ha spiegato Giacomo Bianchi che ha curato la parte tecnica -. Il sito è ora anche in lingua inglese e non è escluso che in futuro si possa implementare con altre lingue per una comunicazione sempre più veloce e fruibile”.

“La comunicazione procederà poi attraverso una campagna social , rivolta in particolare alle famiglie, focalizzata sulle attività dei singoli circondari, mediante affissioni nei comuni di Monza, Sondrio, Lecco e nei comuni ospitanti le iniziative, attraverso la diffusione delle locandine tematiche di ogni circondario con la rete degli infopoint e delle biblioteche, e tramite la newsletter e i social di Lario Reti Holding – ha detto Lucia Caprinali dell’Infopoint di Lecco -. Inoltre, tutte le iniziative saranno diffuse nel calendario unico degli eventi gestito dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’Infopoint di Lecco”.

Si assiste nel territorio lecchese al diffondersi di un modello che prevede una microprogettazione diffusa, realizzata all’interno una cornice comune: in questo caso un bando, che funge da volano e moltiplica gli effetti delle singole azioni: “Apriamoci alla bellezza” ritorna sul territorio offrendo occasioni di incontro e di visite molto interessanti con modalità organizzative diverse proprio per rispondere alle “domande “ del territorio stesso – dichiara Maria Grazia Nasazzi, Presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese –. Questa iniziativa ormai collaudata ed esito di una collaborazione molto interessante con i comuni di Lario Reti Holding nasce proprio dal territorio ed esprime una molteplicità di interventi che variano da luogo a luogo valorizzando il ricchissimo patrimonio

artistico del territorio lecchese”.