Assegnate le borse di studio agli studenti dello Zelioli

8 borse di studio in ricordo di Mario Ballabio e Stefano Cinacchi e 2 menzioni speciali

L’assessore Torri: “A tutti i ragazzi e le ragazze premiate vanno i miei più sentiti complimenti per i risultati raggiunti”

LECCO – Una serata dedicata alla musica e alla memoria di due illustri cittadini lecchesi, Mario Ballabio e Stefano Cinacchi, ha celebrato il talento dei giovani studenti dell’istituto musicale Giuseppe Zelioli di Lecco. Otto borse di studio e due menzioni speciali sono state consegnate per sostenere il percorso formativo dei più meritevoli.

La cerimonia, tenutasi lunedì 10 giugno presso l’auditorium del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli, ha visto la partecipazione di numerosi studenti, famiglie e autorità locali. Mario Ballabio, originario di Pescarenico, ha dedicato oltre 40 anni della sua vita a Confartigianato Imprese Lecco e ha lasciato un’impronta significativa come compositore, con numerose opere per ottoni. Stefano Cinacchi, appassionato di musica e polistrumentista, ha operato come dirigente nel settore delle costruzioni industriali in acciaio e vetro. La passione per la musica di entrambi ha ispirato la creazione di queste borse di studio, che premiano l’impegno e il talento dei giovani musicisti.

I vincitori delle borse di studio intitolate a Mario Ballabio sono:

Cecilia Dedivitiis , chitarra (classe di Emilia Cappello)

, chitarra (classe di Emilia Cappello) He Jun Li e Giorgio Lange , pianoforte (classe di Isabella Chiarotti)

, pianoforte (classe di Isabella Chiarotti) Marta Morrone , pianoforte (classe di Massimo Costante Borassi)

, pianoforte (classe di Massimo Costante Borassi) Emanuele Manferdini , violino (classe di Carol Bergamini)

, violino (classe di Carol Bergamini) Sara Melzi, violino (classe di Chiara Ballabio)

Le borse di studio dedicate a Stefano Cinacchi sono state assegnate a:

Emanuele Perego , organo (classe di Massimo Costante Borassi)

, organo (classe di Massimo Costante Borassi) Emerenziana Angolini, batteria (classe di Roberto Panzeri)

Inoltre, la commissione ha deciso di conferire due menzioni speciali per meriti musicali e didattici:

Matteo Sala , clarinetto (classe di Francesco Chimienti)

, clarinetto (classe di Francesco Chimienti) Matteo Declich, violoncello (classe di Maria Antonietta Puggioni)

Durante la cerimonia, l’assessore all’educazione Emanuele Torri ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa: “Con grande piacere ho preso parte al momento della consegna delle borse di studio, dedicato alla memoria di Mario Ballabio e, quest’anno, anche alla memoria di Stefano Cinacchi, due appassionati di musica, oltre che seri e stimati professionisti. Il loro esempio ci ricorda come la musica possa arricchire le nostre esistenze. Alle famiglie di entrambi vanno i miei personali ringraziamenti per la generosità nell’aver contributo in maniera importante a questa cerimonia. A tutti i ragazzi e le ragazze premiate vanno i miei più sentiti complimenti per i risultati raggiunti nel corso di quest’anno. Un ringraziamento particolare, infine, va al direttore Gianluca Cesana e a tutti i docenti per la cura che mettono nella crescita di questi giovani talenti.”

La serata si è conclusa con applausi e congratulazioni, evidenziando l’importanza della musica e dell’educazione artistica nel promuovere il talento e l’impegno dei giovani. Le borse di studio in memoria di Ballabio e Cinacchi rappresentano un significativo riconoscimento per gli studenti e un tributo duraturo all’eredità di due grandi appassionati di musica.