Capolavoro per Lecco: in visita all’Oratorio Suardi di Trescore Balneario

Webinar Capolavoro per Lecco

In visita con Giovanni Valagussa

LECCO – Nuova puntata del viaggio in terra bergamasca alla scoperta dei tesori di Lorenzo Lotto. In questa tappa, sempre guidati dal curatore Giovanni Valagussa, andiamo in visita ad un vero e proprio gioiello dell’arte lottesca: l’Oratorio Suardi a Trescore Balneario.

Immerso nel verde lussureggiante di un giardino privato secolare, l’Oratorio Suardi rappresenta anche una delle ultime opere di Lotto nella Bergamasca, prima della sua partenza nel 1526 in direzione delle Marche: una piccola chiesa completamente affrescata e totalmente “al femminile”, con lo splendido ciclo dedicato alla vita delle Sante Barbara e Brigida.

