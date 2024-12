Castello, successo per il concerto con il gruppo ‘The Harlem Sisters of Gospel’

Circa 600 persone hanno preso parte all’iniziativa nell’ambito del programma Lecco Magico Natale

ll pubblico incantato dal repertorio proposto dal gruppo

LECCO – Una chiesa di Castello gremita (circa seicento persone) per il concerto del gruppo statunitense “The Harlem Sisters of Gospel” di sabato sera, parte del programma Lecco Magico natale, per la rassegna Sound of Lecco – Winter Edition.

Un repertorio, quello del gruppo nato nel 2014 nell’omonimo quartiere newyorkese, fatto di grandi classici della tradizione gospel e di brani a tema come “Feliz Navidad” e “Oh Happy Days”, in grado di animare e coinvolgere gli spettatori.

“Il sorriso e l’energia del quartetto newyorkese – sottolinea l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo – ci hanno fatto vivere una bellissima serata in preparazione al Natale. La grande partecipazione a Castello conferma la bontà della proposta per i rioni dentro Lecco Magico Natale”.

Grande attesa ora per il Christmas Carols Show dell’Orchestra Sinfonica di Milano, in programma questo venerdì 20 dicembre alle 20:30 nella Basilica di San Nicolò. A questo collegamento il programma completo di Lecco Magico Natale.