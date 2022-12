Cineforum. A gennaio ripartono “I Giovedì del Palladium”

Dal 26 gennaio tornano i Giovedì del Palladium

Dieci titoli in programma, si parte da “Astolfo” di Gianni Di Gregorio

LECCO – Parte il prossimo 26 gennaio la nuova rassegna invernale “I giovedì del Palladium”, giunta ormai alla sua nona edizione: 10 i nuovi titoli proposti agli appassionati che potranno continuare con il classico appuntamento cinematografico del giovedì sera.

Si parte con “Astolfo” un delicato film dell’attore/regista Gianni Di Gregorio che racconta la storia di un tranquillo pensionato che si trova sfrattato dall’oggi al domani dalla sua casa romana. Decide di tornare al suo paese di origine e alla casa di famiglia, ma le sorprese non mancheranno, ivi compreso l’incontro con una vivace nonna (Stefania Sandrelli) che ha ancora voglia di vivere e di osare.

Il ventaglio di film in programma spazia da titoli italiani, francesi e inglesi, all’insegna di film che facciano riflettere e pensare, ma anche divertire in modo intelligente, bisogno acuito dalle situazioni che oggi ci circondano. I volontari del Palladium hanno scelto anche questa volta con attenzione i titoli e sperano che accolgano il gradimento degli spettatori e un loro ritorno alle sale cinematografiche, ferite dalla pandemia e dagli streaming televisivi.

L’abbonamento è acquistabile on line sul sito del cinema, oppure alla cassa dello stesso. Invariato il prezzo di 40 euro per 10 film. Gli ingressi singoli saranno a 5 euro.

Sul sito www.cinemapalladium.com è possibile acquistare gli abbonamenti, vedere la trama e il trailer dei film, nonché scaricare la brochure de “I giovedì del Palladium”.