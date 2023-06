Concerto del 2 giugno in Piazza Garibaldi di Lecco con la Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’

L’evento aperto a tutti avrà inizio alle ore 21

In caso di maltempo si svolgerà nell’auditorium della Casa dell’Economia

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere un imperdibile evento musicale in prgoramma domani, venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, con un concerto speciale organizzato dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni. Piazza Garibaldi si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per una serata indimenticabile di melodie e armonie.

Sotto la guida del direttore Luca Ballabio, la Filarmonica eseguirà un programma eclettico che spazia da autori italiani a compositori internazionali di grande rilievo. Il concerto avrà inizio alle ore 21 e l’ingresso sarà libero per tutti gli spettatori desiderosi di godere della bellezza della musica sinfonica.

Il programma del concerto del 2 giugno sarà un vero e proprio viaggio attraverso i secoli e i generi musicali. Si aprirà con l’esecuzione de “Il Canto degli Italiani” di Michele Novaro, a seguire l’ “Inno alla Gioia” di Ludwig van Beethoven, un capolavoro universale che celebra l’armonia tra i popoli.

La serata proseguirà con brani di autori italiani che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia musicale del paese. La “Marcia dell’Aeronautica” di Alberto Di Miniello e la “2 Giugno, Marcia” di Amleto Lacerenza. Un tocco di modernità verrà dato da “Scossa Elettrica” di Giacomo Puccini, un brano che rappresenta un’audace sperimentazione sonora del celebre compositore.

Il clou della serata sarà il “Gran Finale dell’Atto II” dall’opera “Aida” di Giuseppe Verdi, una performance epica che catturerà l’attenzione di tutti gli spettatori presenti. Seguiranno altri momenti di grande spessore, come “Il Gottardo, Inno” di Amilcare Ponchielli, la “Danza delle Ondine” dall’opera “Loreley” di Alfredo Catalani e la sinfonia dall’opera “Il Guarany” di Antonio Carlos Gomes.

Per garantire il massimo coinvolgimento e partecipazione del pubblico, l’ingresso al concerto sarà libero. L’evento è parte del programma ufficiale del Comune di Lecco.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, il concerto si sposterà all’Auditorium della Casa dell’Economia, garantendo comunque a tutti la possibilità di godere di questa straordinaria serata musicale.

L’evento è particolarmente significativo perché si svolge nel contesto delle celebrazioni del 2 giugno, la Festa della Repubblica Italiana. Il concerto sarà un omaggio alla patria e un modo per riflettere sull’importanza della musica come veicolo di unione e identità nazionale.