Consulta musicale. Chiuso il primo anno di mandato, il bilancio del presidente Casadio

“Superate le difficoltà, torniamo a fare musica con il cuore”

Si chiude positivamente il primo dei tre anni di Presidenza di Casadio

LECCO – La Consulta Musicale di Lecco chiude positivamente il bilancio delle attività nel primo anno di presidenza di Michele Casadio, succeduto a Giuseppe Nogara, già presidente del Coro Alpino Lecchese, proprio a luglio dell’anno scorso. La candidatura di Casadio, proposta dal Coro Grigna dell’ANA di Lecco, ha trovato subito terreno fertile. Primo di tre anni, il 2020/2021 è stato senza dubbio il periodo più drammatico e certamente il più complesso da gestire per il mondo associativo, eppure la Consulta Musicale lavora a pieno regime e continua, con grande attenzione alle normative, il suo incarico sociale e la sua missione culturale.

“Nonostante la pandemia abbia sgretolato ed indebolito il tessuto socioculturale, – specifica il presidente Michele Casadio – contiamo in questo primo anno di mandato 14 concerti, 4 webinar, importanti legami come con la Camera di Commercio, con Confindustria, con ‘Lecco ama la Montagna’ e con la Festa Lariana. Inoltre, la Consulta Musicale è diventata parte del Repertorio Comunale delle Associazioni, membro della Commissione per le Pari Opportunità ed iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni. Vantiamo inoltre l’ingresso del tredicesimo gruppo iscritto, il primo coro femminile nella storia della Consulta, il Coro Vandelia e l’apertura del Primo Concorso di Composizione ‘Spazi, silenzi, sogni’, tuttora attivo. Stiamo sostenendo molte attività dei gruppi soci, primo fra tutti il Settantesimo di Fondazione del Coro Alpino Lecchese”.

“Siamo riusciti a percorrere una strada, seppur in salita, che ci ha permesso un rafforzamento degli ideali, della motivazione associativa, del sentirsi parte di una vera e propria comunità musicale, affinché ogni gruppo potesse sentirsi un prezioso valore per la città. Ci auguriamo, soprattutto in vista del 45mo di fondazione, che festeggeremo nel 2022, che ripartano presto anche i gruppi che hanno avuto più difficoltà, sull’esempio di chi, con coraggio, passione e doverosa attenzione, ha trovato la grinta ed è tornato in scena. Ottimo il lavoro del Consiglio Direttivo, grazie al quale si è ritrovato un proficuo e produttivo dialogo con le istituzioni del territorio, ringraziamo per la disponibilità in modo particolare il Sindaco Mauro Gattinoni, gli assessori Simona Piazza, Giovanni Cattaneo ed Emanuele Torri, che seguono il nostro lavoro da vicino, sempre con l’intenzione di progettare qualcosa di nuovo ed utile alla comunità. Ci aspetta una stagione musicale non senza qualche incognita, ma che sicuramente dimostrerà ancora una volta quanto Lecco non possa fare a meno della sua identità musicale, che racconta da sempre un territorio nato sulla poesia, cresciuto sulle melodie di importanti maestri e direttori, fatto di uomini e donne che scelgono il linguaggio corale o strumentale per inseguire un senso più alto e certamente più bello della vita. La Consulta Musicale ci sarà, per difendere e tutelare sempre quel meraviglioso mondo in cui l’amatorialità musicale, espressione spesso sminuita, torni ad essere il tema centrale di cui far tesoro, perché è giusto far bene, ma che ci contraddistingue, è il fare ‘col cuore’.”

La Consulta Musicale, dopo la conclusione delle webinar “L’opera siamo noi”, della rassegna “Musica nei Parchi” e degli appuntamenti proposti dai gruppi finora, vi aspetta venerdì 30 luglio dalle ore 19.45 ai piedi del Campanile di S. Nicolò, in compagnia dell’Accademia Corale di Lecco per “Note sotto le Stelle”, per poi ripartire a settembre con tante nuove sorprese. E’ ancora possibile partecipare al Concorso di Composizione “Spazi, silenzi, sogni” scaricando la documentazione dal sito (www.consultamusicalelecco.it).