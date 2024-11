Design. Il 13 novembre l’ultimo Talk con Prashanth Cattaneo

Ospite l’architetto e ricercatore Marco Zanini

Si parlerà del progetto “Casamatta” ai mulini di Malnate (Va)

LECCO – Si chiuderà mercoledì 13 novembre alle 21 nella sala conferenze di “Officina Badoni” la seconda edizione di Design Talk*, ciclo di tre incontri che ruota attorno a design, innovazione e sostenibilità. L’ultimo appuntamento vedrà come protagonista l’architetto e ricercatore Marco Zanini, promotore del progetto “Casamatta”. Al solito, a dialogare con lui sarà il giornalista e pedagogista Prashanth Cattaneo, responsabile creativo dell’iniziativa insieme ai ragazzi di E507 Studio.

Il progetto “Casamatta” è una rigenerazione urbana effettuata nella zona di Malnate, più precisamente ai mulini di Gurone. Un borgo in stato di abbandono, situato all’interno di una vasca di laminazione, sta venendo riportato a nuova vita grazie all’aiuto della start-up Re-sign, al Politecnico di Milano e a Legambiente.

I principali obiettivi dei progettisti sono quello di ristrutturare parte del centro con materiali di scarto, per trasformarlo in un luogo di volontariato ambientale, e valorizzarlo, per trasformarlo in un luogo di incontro, aggregazione e promozione socio-culturale.

Zanini è un architetto e ricercatore presso il Politecnico di Milano, da circa dieci anni. Il suo obiettivo è quello di costruire edifici a basso impatto ambientale, ed è promotore di iniziativa partecipative di rigenerazione urbana.

La partecipazione all’incontro è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito www.e507.it. Al termine dell’incontro verrà offerto un rinfresco.