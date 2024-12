Doppio appuntamento con la Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco

Venerdì 13 alla “Casa dell’economia” la fanfara offrirà alla cittadinanza un concerto gratuito

Domenica 15, alle ore 10.00 inaugurazione di una targa commemorativa dedicata all’inventore lecchese Pietro Vassena e sfilata in città

LECCO – La città di Lecco si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica e della tradizione, grazie alla Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo”, protagonista di due eventi che concludono un intenso anno associativo per la sezione “M.O.V.M. Col. Aminto Caretto” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Venerdì 13 dicembre alle ore 21.00, presso l’auditorium della “Casa dell’economia” in via Tonale 30, la fanfara offrirà alla cittadinanza un concerto gratuito. Sotto la direzione del capofanfara Luca Losa, i musicisti proporranno un repertorio che spazia dai brani bersagliereschi a suggestivi arrangiamenti di opere liriche e canzoni popolari. La serata sarà presentata da Silvio Beccaria, noto per il suo stile coinvolgente e impeccabile. Sono attese numerose autorità civili e militari, tra cui Stefania Camilla Caretto, pronipote del Colonnello Aminto Caretto, figura di rilievo per i bersaglieri italiani.

L’omaggio musicale proseguirà domenica 15 dicembre, con un doppio appuntamento mattutino. Alle ore 10.00, presso il Monumento ai Caduti, si terrà l’inaugurazione di una targa commemorativa dedicata all’inventore lecchese Pietro Vassena, celebre per il sommergibile C3, simbolo di ingegno e audacia. A seguire, la fanfara sfilerà per le vie del centro storico, con esibizioni nei luoghi più suggestivi della città. La sfilata si concluderà con una tappa speciale presso l’abitazione delle famiglie Colombo, da generazioni legate alla fanfara in qualità di sostenitori e sponsor.

L’evento, oltre a celebrare il legame profondo tra la fanfara e il tessuto sociale lecchese, sarà occasione per porgere gli auguri natalizi alla cittadinanza. Un pranzo sociale presso il ristorante “L’Orsa Maggiore” concluderà la giornata, suggellando l’unione tra tradizione e spirito di comunità.

Il presidente della sezione, Stefano Mainetti, insieme al consiglio direttivo della fanfara, non ha mancato di sottolineare l’importanza di questi appuntamenti: “La musica dei bersaglieri è un simbolo di allegria e fierezza, e questo fine settimana è il nostro modo di ringraziare una città che ci sostiene con affetto”.