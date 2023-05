Fermento al “Grassi” per la settimana della musica: molte le iniziative

Successo per i due concerti di musica da camera nell’aula magna dell’istituto

Lunedì 5 giugno nuovo appuntamento alla chiesa della Vittoria e il concerto di fine anno scolastico dell’8 giugno in Sala Ticozzi

LECCO – In occasione della settimana nazionale della musica a scuola, che il Ministero dell’Istruzione propone annualmente (quest’anno dal 15 al 20 maggio 2023), il Liceo “Grassi” di Lecco ha presentato un calendario ricco di manifestazioni. Suonare significa innanzitutto conoscere se stessi, il proprio mondo interiore e anche i propri limiti, significa dominarsi, nel pensiero e nel gesto esecutivo. Significa donarsi al proprio pubblico, condividendo con esso una bellezza concepita e costruita con impegno. Significa ascoltarsi e ascoltare gli altri, connettendosi ad essi senza il tramite della parola. Significa, infine, offrire il proprio contributo, unico e indispensabile, per la realizzazione di un’idea che trascende i singoli esecutori e non può tuttavia prescindere da nessuno di essi.

La settimana della musica non è quindi un’occasione bella ma sterile di accendere i riflettori su un’arte troppo spesso trattata con superficialità, ma un momento privilegiato per raccogliere i frutti di una crescita umana e musicale perseguita per tutto l’anno scolastico, estendendone gli esiti anche al pubblico. Proprio per dare risalto alla valenza didattica dell’iniziativa, la maggior parte degli eventi organizzati dal Liceo “Grassi” e sostenuti dal Dirigente Scolastico Carmela Merone, si sono svolti presso la sede di Largo Montenero, primi fra tutti i due concerti di musica da camera che hanno avuto luogo il 15 e il 19 maggio nell’aula magna dell’istituto.

Durante le due serate, gli studenti della sezione musicale – molti dei quali vincitori di noti concorsi strumentali nazionali – hanno intrattenuto con bravura il pubblico presente e quello collegato in streaming eseguendo un programma molto vario per genere e strumentazione (dal pianoforte agli archi, dai fiati all’arpa, dalla chitarra al canto ai gruppi misti). La settimana della musica è stata anche l’occasione per avviare, sempre in aula magna, una serie di incontri pomeridiani dedicati monograficamente ad uno strumento o a una famiglia di strumenti: le proposte sono state talmente abbondanti che questi appuntamenti proseguiranno fino ai primi di giugno. Inoltre, affinché questa manifestazione si trasformasse in una vera e propria festa della musica aperta a tutti, alunni e non, sono stati allestiti per i corridoi della scuola alcuni angoli musicali, dove i ragazzi hanno potuto liberamente esibirsi nei momenti di pausa dalle lezioni.

Tra gli spettacoli realizzati sul territorio, invece, spicca il concerto delle Orchestre Regionali delle Scuole Secondarie della Lombardia, che si è tenuto giovedì 18 maggio presso la sala da ballo della Reggia di Monza e ha visto la partecipazione di un nutrito numero di alunni del “Grassi”. Il progetto, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale, comprende quattro gruppi formati da alunni e studenti di vari istituti di primo e secondo grado: l’orchestra d’archi, l’orchestra di flauti traversi (diretta dal prof. Massimo Orlando del Liceo Musicale lecchese, che ne è il referente), l’orchestra di chitarre e quella di saxofoni. Durante l’esibizione, le quattro formazioni si sono alternate interpretando in modo encomiabile un repertorio prevalentemente novecentesco. Il concerto è stato replicato sabato 27 maggio a Cremona.

Per chi si fosse perso queste manifestazioni, segnaliamo infine gli ultimi due grandi eventi serali prima della pausa estiva: l’esecuzione integrale del Magnificat di Arnesen per soli, coro e orchestra, preceduta da un intervento dell’orchestra d’archi, in programma per il prossimo lunedì 5 giugno al Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Lecco, e il concerto di fine anno scolastico dell’8 giugno in Sala Ticozzi, in cui suoneranno l’orchestra del triennio, l’ensemble di ottoni, la Big Band e il gruppo di percussioni. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito della scuola.