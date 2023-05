Festival della Sostenibilità: in arrivo “cestai” da tutta Italia

Lecco ospita il 5° Simposio nazionale dei Cestai all’interno del Festival della Sostenibilità

L’assessore Zuffi: “L’intreccio a mano è un’arte da conservare e tramandare”

LECCO – In programma nel fine settimana a Lecco, nell’ambito del Festival della Sostenibilità 2023 “Energie in movimento”, il 5° simposio cestaie e cestai italiani.

Diversi gli appuntamenti in programma, già a partire dal venerdì con l’allestimento della mostra “in cesto in cornice”, che sarà visitabile fino a sabato 20 maggio in municipio e con la conferenza dedicata agli intrecci e alle biodiversità in programma alle 21 a palazzo Falk.

Mostra-mercato di cesteria e impagliatura sul lungolago, dal Monumento ai Caduti sino a piazza Cermenati, a partire dalle 9.30 di sabato e di domenica, con dimostrazioni d’intreccio e laboratori con gli studenti delle Belle arti di Brera (sabato) e con animazione partecipata in piazza Cermenati (domenica). Qui, a partire dalle 10, sarà infatti realizato un cesto gigante con la supervisione di un cestaio esperto: chiunque potrà provare a intrecciare l’opera che resterà poi esposta permanentemente a Lecco.

Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Siamo felici di ospitare il simposio nazionale dei cestai, perché bene si sposa con il tema del festival della sostenibilità: energia in movimento, che coniuga il valore dell’identità con le tensioni verso il cambiamento. L’intreccio a mano oggi non è più solo un lavoro manuale del passato, ma un’arte da conservare e tramandare, con una profonda valenza culturale e sociale, per la salvaguardia e la promozione dei territori. I cestini, come opere d’artigianato da collezione, da utilizzare come complementi d’arredo di valore, da esporre in casa o da regale, saranno l’occasione per incontrarsi, per sperimentare nei laboratori le tecniche e conoscerne luoghi e territoriali nuovi, sempre nel rispetto delle materie naturali e del loro utilizzo”.