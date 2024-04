Fotografia. Mauro Lanfranchi in gara con uno scatto di una Pulsatilla montana

Il lecchese è tra i 30 finalisti del concorso indetto dall’Orto e Museo Botanico di Pisa

E’ possibile votare la fotografia sui social fino al 12 maggio

LECCO – Per il terzo anno consecutivo, il fotografo Mauro Lanfranchi, partecipa al concorso fotografico Orto e Museo del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa. Il lecchese con uno scatto raffigurante una Pulsatilla montana (Anemone montana), fiore simbolo del Parco del Monte Barro, un paradiso botanico. La fotografia è stata selezionata fra le 30 finaliste del concorso.

“Il magnifico fiore che ho ripreso in controluce per evidenziarne la fitta peluria che lo protegge dal freddo, si può ammirare nelle prime settimane di marzo in località Piani di Barra” ha spiegato Mauro Lanfranchi.

Le 30 immagini verranno esposte presso l’Orto Botanico di Pisa per essere votate dai visitatori e sarà possibile effettuare la votazione anche sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/OrtoBotUnipi/) e Instagram (https://www.instagram.com/ortobotanicopisa/). Tra queste foto, risulterà vincitrice quella che raccoglierà il maggior numero di apprezzamenti (“like” e “cuoricini”), entro le ore 10 del 12 maggio.

Le 12 fotografie più votate, saranno utilizzate per il calendario 2025 dell’Orto e Museo Botanico di Pisa.