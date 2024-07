Gli appuntamenti musicali del festival Suoni Mobili in programma dal 29 luglio al 4 agosto

Musica tra le province di Lecco e Milano (e sui laghi)

LECCO – Sono tantissimi, in Lombardia, i concerti promossi in estate dall’associazione culturale Musicamorfosi: l’ultima settimana di luglio si aprirà lunedì 29, a Tremezzina, nella splendida location di Villa Carlotta, sul lago di Como, con l’anteprima speciale della XXI edizione del Tremezzina Music Festival, protagonisti l’emergente pianista jazz Thomas Umbaca e la cantautrice catalana Anna Ferrer (ingresso 24-30 euro con accesso alla Villa e ai giardini; prevendita on line: www.mailticket.it/manifestazione/GF39).

Per quanto riguarda la XV edizione di Suoni Mobili, il festival (organizzato con il sostegno del Consorzio Brianteo Villa Greppi) che da sempre anima le estati della Brianza monzese e di quella lecchese e che ormai da diversi anni “sconfina” felicemente altrove, il primo appuntamento della quinta settimana di programmazione è quello di martedì 30 luglio a Casatenovo: presso l’associazione La Colombina (ore 21.30) sarà di scena l’Østrik Quartet feat. Oliseh Francesco Obiarinze. I cinque giovani e talentuosi musicisti (Simone Capitaneo al trombone, Raffaele Garramone al pianoforte, Christian Scaffidi al basso elettrico, Giovanni Pagliara alla batteria e Oliseh Francesco Obiarinze al trombone), che si sono conosciuti frequentando il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, omaggeranno J.J. Johnson, da molti considerato il miglior trombonista jazz di tutti i tempi. Johnson lavorò a lungo con giganti quali Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Benny Carter e Count Basie, Miles Davis, Bud Powell, Sonny Rollins e molti altri.

Mercoledì 31 luglio ci si sposterà a Osnago (LC), nella chiesa di Santo Stefano: qui, alle 21.30, l’emergente jazzista Nicole Johänntgen, sassofonista tedesca che si sta facendo apprezzare a livello internazionale per le sue doti compositive e interpretative, duetterà con Roberto Olzer all’organo nella performance intitolata “Sacred Songs”, omaggio al genio di Duke Ellington (ma non solo).

Giovedì 1 agosto la carovana di Suoni Mobili farà tappa a Lecco, alla chiesa di S. Egidio, per un doppio appuntamento. Alle 19.30 l’americano Jon Hansen farà vibrare la piccola chiesa campestre con la sua tuba. Compositore e produttore che ha lavorato in tutto il mondo sia come solista sia collaborando con artisti di estrazione diversa (dal jazz alla classica, dall’elettronica al funk, ma non solo), Hansen ha vinto diversi premi internazionali per il suo infaticabile lavoro di ricerca sul suo strumento. Alle 21.30 toccherà di nuovo alla sassofonista Nicole Johänntgen. Cresciuta in una famiglia di musicisti e molto apprezzata dal celebre sassofonista statunitense Dave Liebman, di cui è stata allieva, Nicole collabora, tra gli altri, con Daniel Powter, Roger Cicero, Eric Harland e Aaron Parks. Il suo concerto si muoverà tra tradizione e innovazione e sarà un’esperienza totalmente immersiva. È necessaria la prenotazione on line per entrambi i live (www.suonimobili.it).

Venerdì 2 agosto alla Baita degli Alpini di Legnano (MI), alle 21.30, i Simcha Ben, gruppo composto da Davide Bonetti (fisarmonica) Rouben Vitali (clarinetto) e Fabio Marconi (chitarra e bombardino), ci condurranno “Al di là dei Balcani”, in un viaggio di migliaia di chilometri attraverso le musiche tradizionali di Paesi vicini e lontani, spaziando dai canti intonati nei bivacchi cosacchi della steppa russa alla commovente poesia della musica ebraica, dagli scatenati ritmi balcanici alle cadenze delle melodie popolari greche.

Sempre venerdì 2 agosto (ore 21.30), ma a Milano, sul sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie (nel quartiere dell’Ortica), Nicole Johänntgen (sax), Jon Hansen (tuba), David Stauffacher (percussioni) e lo special guest Giovanni Falzone (tromba) formeranno un’imperdibile brass band tascabile per trasformare quest’angolo pittoresco della città in una sorta di “Milanorleans”, eseguendo composizioni originali ispirate al jazz di New Orleans “speziate” con sonorità dell’Europa orientale.

Sabato 3 agosto alla proposta musicale si affiancherà quella di una piacevole passeggiata ai Piani d’Erna (Lecco), insieme a Fabio Ghezzi, guida escursionistica ambientale. Alle 17.30 e alle 19 si partirà per due facili trekking musicali con il trio composto da Nicole Johänntgen al sax, Jon Hansen alla tuba e David Stauffacher alle percussioni. La passeggiata avrà la durata di un’ora e un quarto, per circa 1,5 km di lunghezza e 100 m di dislivello: immersi nel verde della natura e delle montagne sopra Lecco, gli spettatori andranno alla scoperta della musica di New Orleans (prenotazione obbligatoria sul sito www.suonimobili.it).

La stessa sera, ad Osnago (LC), doppio appuntamento con i Simcha Ben: si partirà alle ore 19 dalla chiesa di Madonna delle Orane per un momento di spiritualità musicale in cui le melodie di religioni diverse troveranno un flusso emotivo comune, per poi muoversi in una lenta processione per le vie di Orana, sulle note di musiche tradizionali di Paesi distanti tra loro (Grecia, Russa, Balcani e Medio Oriente).

Da segnalare, infine, che i Simcha Ben si esibiranno anche domenica 4 agosto a Lesa (NO), sulla sponda piemontese del lago Maggiore (Chiesetta San Paolo, ore 18, ingresso con libera donazione), con un repertorio di musica klezmer, proponendo un viaggio sonoro dalla Mitteleuropa al Medio Oriente: questo appuntamento rientra nel cartellone della XXX edizione del festival LagoMaggioreMuisca, organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia con cui Musicamorfosi collabora da anni.

Calendario completo on line: www.suonimobili.it