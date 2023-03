Il bacio di Venere a Giove: il cielo in questi giorni regala poesia

Anche da Lecco visibile la congiunzione astrale tra i due pianeti

Lazzati (Planetario): “Ieri la vicinanza massima”. Uno spettacolo visibile a occhio nudo”

LECCO – Ai più attenti osservatori non saranno sfuggite quelle due lucine in cielo così vicine tra loro e allo stesso tempo così luminose: si tratta del cosiddetto ‘bacio di Venere a Giove’, un evento astronomico creato dall’allineamento dei due corpi celesti e ben visibile in questi giorni anche da Lecco.

“I pianeti si dividono in due categorie, brillanti o invisibili e sia Venere che Giove sono luminosissimi, gli elementi più luminosi che possiamo ammirare in cielo dopo il Sole e la Luna – ci spiega Loris Lazzati del gruppo Deep Space che gestisce il Planetario di Lecco – ci sono poi pianeti che si muovono più velocemente lungo la fascia dello zodiaco, altri meno”.

“Così – aggiunge – accade che quelli più rapidi ad un certo punto del loro moto ‘doppino’ quelli più lenti, così si avvicinano tra loro. Una vicinanza che, ovviamente, è solo come ci appaiono dalla Terra. Tra di loro ci sono milioni di chilometri di distanza”.

Venere dista infatti 77 milioni di chilometri dalla Terra mentre Giove è lontano 909 milioni di chilometri. “Mercoledì abbiamo avuto il loro massimo allineamento – prosegue Lazzati – già oggi inizieranno ad allontanarsi ma continueremo a vederli anche nei prossimi giorni volgendo lo sguardo verso Ovest”.

Le prossime iniziative del Planetario

Il Planetario civico di Lecco propone, anche per il mese di marzo, un ricco e variegato calendario di appuntamenti, che trovano spazio nel polo museale di Palazzo Belgiojoso.

La programmazione comincia con una serata dedicata alla scomparsa dei dinosauri: venerdì 3, al consueto orario delle 21, Giancarlo Colombo condurrà “Morti sotto una cattiva stella. L’ultimo giorno dei dinosauri”.

Le conferenze del venerdì proseguiranno il 10 con la giornalista scientifica Gabriella Bernardi a tenere l’incontro “Non prime donne ma donne prime”, sui primati stabiliti dalle scienziate nella storia dell’astronomia. Una serata in sintonia con il tema della Giornata internazionale dei diritti della donna di mercoledì 8 marzo.

Venerdì 17 il medico Stefano Orsenigo cercherà di rispondere a “Cosa succede al corpo di un uomo, senza protezione, nel vuoto dello spazio?” con una spiegazione sui cambiamenti causati dal vuoto e dalle radiazioni. La proiezione in cupola di venerdì 24 illustrerà il cielo dell’equinozio.

Infine, venerdì 31, si terrà un incontro con due grandi personaggi dell’astronomia, della storia e della cultura greca: Aristarco e Eratostene, i due uomini che misurarono il mondo. A tenere la serata Giulia Malighetti per la parte storica e Loris Lazzati per quella astronomica.

Gli appuntamenti dedicati ai bambini dai 3 ai 7 anni tornano sabato 4 e 18 alle 15 e alle 16.30, rispettivamente con “Il Piccolo Principe” e “Gruby il maialino spaziale”.

Sabato 25 alle 20, invece, è previsto uno degli appuntamenti più seguiti: l’osservazione del cielo con i telescopi dal piazzale di partenza della funivia di Erna. Infine, tutte le domeniche sarà presente la proiezione in cupola sul cielo del mese.

Per prendere parte agli eventi in calendario è sempre necessario effettuare una prenotazione sul sito www.deepspace.it.