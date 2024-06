Il Gruppo Fotografico Libero Pensiero presenta “Appuntamento con l’Immagine”

Tre serate di proiezioni di audiovisivi

Martedì 11, giovedì 13 e martedì 18 giugno

LECCO – Il Gruppo Fotografico “Libero Pensiero” di Lecco presenta la 26^ edizione di “Appuntamento con l’Immagine” e propone 3 serate di proiezioni di audiovisivi che si terranno presso il Circolo “Libero Pensiero” in Via Calloni numero 14 a Lecco (Rione Rancio). Un’occasione per viaggiare nel mondo, di vedere storie e racconti di vario genere attraverso 37 audiovisivi distribuiti su 3 serate. L’appuntamento è per martedì 11, giovedì 13 e martedì 18 giugno.

Le serate