Il musicista di Civate Luca Valsecchi intervista Loredana Errore

La stella del talent “Amici” racconta il suo nuovo disco e non solo…

Appuntamento venerdì 18 alle 21 sul canale Youtube del civatese

CIVATE – In questo periodo di distanziamento e chiusure ha realizzato una trasmissione dove parlare di musica con esperti e personaggi famosi. Il civatese Luca Valsecchi, musicista e perito di plagi musicali, ha lanciato sul suo canale Youtube “Non è X Factor”, cinque puntate con ospiti del mondo musicale e guest star di livello nazionale e non solo.

Oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 21, è in programma il gran finale con la partecipazione straordinaria di Loredana Errore stella del talent di Canale 5 “Amici” una decina di anni fa: “Un personaggio che non ha bisogno di presentazione, lanciata dalla trasmissione Amici dove è arrivata seconda, si è affermata con la canzone ‘Ragazza occhi cielo’ scritta per lei da Biagio Antonacci – spiega Luca Valsecchi -. Nei giorni scorsi ho registrato una bella intervista in occasione del nuovo album uscito pochi giorni fa”.

Un onore e un piacere per Luca Valsecchi intervistare la cantante: “Nell’intervista che trasmetterò venerdì sera, Loredana parla del suo nuovo lavoro e di tante altre cose interessanti perciò invito tutti a collegarsi al mio canale Youtube per seguire quest’ultima puntata”.

Oltre all’intervista a Loredana Errore saranno ospiti in diretta Veronica Biadi, Simone Vannini, Lorenzo Cantisani e Irene Vargas. L’appuntamento è venerdì 18 dicembre alle 21 sul canale Youtube di Luca Valsecchi.