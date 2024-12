“Il Segreto di Penelope” organizza la Mostra Mercato

Un’occasione per scoprire e sostenere l’artigianato sociale

Dal 6 all’8 dicembre e nei sabati 14 e 21 dicembre

LECCO – Sta per arrivare la Mostra Mercato – Laboratorio di Artigianato Sociale, organizzata dall’Associazione “Il Segreto di Penelope”. Le creazioni artigianali saranno esposte nei giorni 6, 7 e 8 dicembre, e nei sabati precedenti le festività, il 14 e il 21 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, presso la sede dell’associazione in Piazza Cermenati 5.

La Mostra Mercato sarà un’opportunità imperdibile per scoprire le ultime creazioni dei tre laboratori del Segreto di Penelope. Saranno esposti i nuovi lavori in feltro (tappeti, abiti, vasi), i raffinati gioielli (collane, orecchini, bracciali) e gli eleganti manufatti del laboratorio di cucito, tra cui borse, shopper bag e decorazioni ricamate per la casa, realizzati con tessuti wax africani. Un’occasione per ammirare e acquistare pezzi unici, frutto di creatività e tradizione artigianale.

Il Laboratorio di artigianato sociale Il Segreto di Penelope – Odv nasce come uno spazio di incontro aperto e inclusivo per donne migranti. L’idea, sviluppata nel 2018, è quella di insegnare la lavorazione della lana per creare oggetti in feltro, con l’obiettivo di favorire processi creativi e di emancipazione. In questo ambiente di condivisione umana e creativa, le tradizioni, le culture e le idee si intrecciano simbolicamente con i materiali: lane, tessuti, fili e pietre, dando vita a manufatti unici che raccontano storie di integrazione e trasformazione.

Durante la Mostra Mercato, i visitatori avranno l’opportunità di diventare soci de “Il Segreto di Penelope”, contribuendo così al sostegno del progetto sociale dell’Associazione e partecipando attivamente alla sua missione di inclusione e forza delle donne migranti.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail a ilsegretodipenelope@virgilio.it o telefonare al numero 3312239890. Inoltre, è possibile consultare il seguente sito web dell’Associazione https://ilsegretodipenelope.it/