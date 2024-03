In basilica a Lecco i vespri solenni delle palme con l’ensemble Harmonia Cordis

Domenica 24 marzo, ore 18, la celebrazione in latino

Repertorio di radici antichissime che ha preservato nel corso dei millenni il peculiare canto connesso al rito della Chiesa milanese

LECCO – Domenica 24 marzo alle ore 18 nella Basilica di San Nicolò a Lecco si celebrano in forma solenne dei Vespri ambrosiani della Domenica della Palme presieduti da mons. Davide Milani, prevosto di Lecco. Giunge così al termine l’itinerario liturgico quaresimale nel quale la Comunità Pastorale Madonna del Rosario ha proposto la celebrazione comunitaria cantata della liturgia vespertina.

I Vespri delle Palme saranno celebrati in latino con le melodie della tradizione liturgico-musicale ambrosiana: un repertorio di radici antichissime che ha preservato nel corso dei millenni il peculiare canto connesso al rito della Chiesa milanese.

I vespri rappresentano una delle celebrazioni più ricche della simbologia cristologica che caratterizza la liturgia ambrosiana: si aprono e si chiudono con testi improntati al binomio Cristo-Luce, evidenziato anche dal trasporto dei lumi sull’altare, e prevedono una processione al battistero simbolo del rinascita nel battesimo. La sequenza di gesti, testi, musiche, ha in ogni momento un preciso significato che costituisce una vera e propria forma di catechesi.

La parte musicale è affidata all’ensemble milanese Harmonia Cordis, diretto da Giuditta Comerci. Nato nel 2008 per coltivare la musica corale, il repertorio polifonico rinascimentale e il canto gregoriano e ambrosiano, il gruppo ha collaborato con ensemble strumentali e solisti quali Alessio Corti (organo e cembalo), Gianluca Capuano e Walter Testolin (direzione), Stefano Rattini (organo), ensemble di flauti dolci “Ex ligno voces”, ensemble “Alta Musicae”, Ensemble Hornpipe, “Quoniam Ensemble), solisti dei “Cantori Gregoriani”, quartetto “Liuti da Milano”. È ospite fisso del Festival dell’Ascensione di Milano. Come servizio liturgico canta a Milano una volta al mese durante la Messa domenicale vespertina nella Basilica di San Calimero e in differenti solennità dell’anno presso la Chiesa di Santa Maria Segreta, proponendo brani ambrosiani e polifonici adeguati ai testi e tempi liturgici.