La compagnia “Non solo teatro” conquista il Cenacolo Francescano

LECCO – Il Cenacolo Francescano, per il terzo appuntamento della Rassegna “Una Città sul Palcoscenico”, viene letteralmente conquistato dalla Compagnia “Non Solo Teatro” di Calusco D’Adda. Non è la prima assoluta perché questo Gruppo si era già esibito nel 2014. La grande novità è lo spettacolo messo in scena “Attenti a quella vasca” scritto da Donata Pirola, presidente dell’associazione attiva dal 2004.

Una sorpresa grandissima e positiva! Cosa succederebbe se l’aspirante amante della bella moglie di un pilota rimanesse incastrato nella vasca da bagno? Innescherebbe una serie di divertenti ed imbarazzati situazioni tra moglie e marito. Che, però, non sono gli unici abitanti della casa: Edoardo (il marito) non vede Paolo (l’amante “incastrato”) e Serena (la moglie fedifraga) non vede Rosalia (chi è costei?!). E poi c è il sig. Protò, l’accordatore di pianoforte cieco ma dai sensi affinati; il Dott. Trapasso che si ritrova in balia di un vero e proprio “manicomio” surreale e, infine, Andrea Balza, dispotica donna manager, con un’unica debolezza: Paolo.

Donata Pirola ha saputo costruire una vicenda ,se si vuole molto scabrosa, senza mai scadere nella volgarità, anzi valorizzando i sentimenti e gli intendimenti di ogni personaggio in un susseguirsi di situazioni che, pur sembrando ripetitive, mostrano al pubblico una varietà sempre diversa di soluzioni e proposte. Una grande speranza per il Teatro Contemporaneo così spesso povero di creatività vera e profonda!

Fin dall’inizio il pubblico è consapevole della verità che tutti tacciono, e il divertimento sta proprio nell’osservare le dinamiche comunicative attraverso cui i personaggi manipolano e confondono la realtà. Brillanti e con buon ritmo le presenze di tutti gli interpreti che hanno colto e valorizzato tutti gli aspetti e le sfumature dei personaggi presenti nel testo gestendo con naturalezza gli inusuali spazi scenici: frutto questo di un attento lavoro di regia.

I convinti applausi del pubblico, sempre molto attento allo svolgersi delle intricate situazioni sceniche, sono vera dimostrazione di sicuro gradimento. Senza dubbio una ottima esibizione che ha coinvolto tutti gli attori perfettamente a loro agio pur in situazioni così paradossali e inconsuete ma vissute con spirito ed interiorità dove sono emerse accanto ad indiscusse qualità attoriali, anche quelle mimiche che risultano sempre di fondamentale importanza sul palcoscenico.

Il prossimo appuntamento della Rassegna “Una città sul palcoscenico” porterà sul Palcoscenico del Cenacolo Francescano una Gruppo ormai consolidato nel nostro territorio: si tratta de “La Compagnia Teatrale Le Gocce” di Civate che sabato 4 e domenica 5 marzo presenterà “La pensione dei miracoli” un testo di Giuseppe Aronne che unisce in modo molto divertente risate e momenti toccanti come insegnano gli autori più profondi e capaci del Teatro Contemporaneo.