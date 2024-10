‘La musica si fa a scuola’. Harmonia Gentium promuove la musica corale nelle scuole

Un’iniziativa che unisce giovani talenti attraverso la musica corale e promuove scambi culturali di valore

“Offriamo agli studenti l’opportunità di collaborare con professionisti, condividere esperienze e apprendere nuove idee”

LECCO – “La scuola si fa musica” è un progetto innovativo promosso dall’Associazione Musicale Harmonia Gentium, ideato per rivitalizzare la musica corale nel primo ciclo di istruzione obbligatoria e arricchire i programmi musicali ministeriali. Questa iniziativa scaturisce dalla profonda consapevolezza dell’importanza della musica nell’educazione, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nello sviluppo armonico e integrale degli studenti.

Harmonia Gentium ha sempre dimostrato un forte impegno nella diffusione della musica tra i giovani e i giovanissimi, come testimoniano le numerose edizioni del Festival Internazionale per Cori Giovanili Zelioli.

“Proseguendo su questa strada, nel 2024 abbiamo deciso di fare un ulteriore passo per rendere le nuove generazioni consapevoli dell’importanza della musica nel completare le loro esperienze relazionali e culturali” spiegano dall’Associazione.

Il progetto, sostenuto finanziariamente dalla Fondazione del Lecchese, dalla Regione Lombardia, dal Comune di Lecco, da Caritas Ambrosiana e da vari soggetti privati, prevede la collaborazione con uno dei cori femminili più prestigiosi al mondo: il Girl’s Choir Jitro, proveniente da Hradec Králové (Repubblica Ceca).

Questa realtà giovanile è composta da circa 40 ragazze e alcuni ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, selezionati tra oltre 400 elementi suddivisi in sei formazioni preparatorie.

Il coro sarà ospite nella città di Lecco dall’11 al 13 ottobre, per incontrare i loro coetanei dei cori scolastici locali. Questa occasione offrirà loro un’opportunità stimolante di interazione e di espressione attraverso esecuzioni musicali di insieme, in un contesto unico di scambio culturale.

Queste ragazze saranno portavoce di esperienze umane e competenze musicali provenienti dall’estero, offrendo ai nostri studenti l’opportunità di un confronto arricchente. Durante questo scambio, avranno modo di lavorare su un repertorio studiato in precedenza con i docenti, in un dialogo aperto e condiviso.

“Al di là dell’evento, con questo progetto la nostra associazione si propone di avviare un’iniziativa più ampia, che includa in futuro il coinvolgimento di altri cori, sia italiani che internazionali. Vogliamo che questa esperienza non rimanga un episodio isolato, ma diventi un trampolino di lancio per un’attività sistematica e integrata all’interno di un progetto culturale proiettato verso il futuro” dichiarano i rappresentanti dell’Associazione.

I membri dell’Associazione aggiungono: “Attraverso un nuovo approccio e l’apertura delle scuole agli eventi musicali del territorio, offriamo agli studenti l’opportunità di collaborare con professionisti, condividere esperienze e apprendere nuove idee. Le competenze musicali coinvolte daranno vita a momenti di intensa e significativa valenza culturale”.

Il programma prevede l’arrivo del coro Jitro a Lecco venerdì 11 ottobre, seguito da un concerto serale a Mandello del Lario, in cui si esibirà anche il Coro dell’Istituto Comprensivo A. Volta, diretto dal Maestro Alessandro Milesi.

Sabato 12 ottobre, nella mattinata, il coro si incontrerà presso la Sala Don Ticozzi a Lecco con tutti i cori scolastici che hanno aderito al progetto per preparare alcuni brani, che saranno presentati la sera stessa durante un concerto organizzato nella Basilica di San Nicolò.

“Sarà una giornata intensa per i partecipanti, i loro direttori e insegnanti, durante la quale avranno l’opportunità di confrontarsi con l’esperienza del M° Jiri Skopal, storico direttore del Jitro, e delle sue giovani coriste. L’auspicio è che questa esperienza possa sensibilizzare ulteriormente i nostri giovani verso il mondo della musica, un ambito che richiede passione e un impegno costante per essere davvero apprezzato” dichiarano dall’Associazione.

Saranno sei le formazioni corali del territorio a partecipare all’evento, rappresentando la Don Ticozzi, il Liceo Grassi, l’ICS di Calolziocorte, l’ICS Volta, l’ICS di Cremeno e l’ICS di Galbiate. Infine, domenica 13 ottobre, il coro Jitro accompagnerà la Santa Messa delle ore 10 presso la Basilica.