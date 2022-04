Lecco. “Emilia Vergani, saggia e ardente”, al via la mostra

Inaugurata al Chiostro della Canonica con il sindaco Mauro Gattinoni

Un’amicizia che si trasforma in luoghi di accoglienza e amore gratuito

LECCO – Dentro il dramma della guerra in Ucraina, il compito di cercare la pace e di coltivare la speranza inizia dal costruire luoghi di positività e di accoglienza, di amore gratuito e appassionato alle persone. È l’eredità lasciata fino all’oggi da Emilia Vergani e dalla sua opera, al centro della mostra (e di due incontri) inaugurata stamane – sabato 2 aprile – nel Chiostro della Canonica di piazza Cermenati a Lecco, presenti anche il sindaco Mauro Gattinoni e gli assessori comunali Emanuele Manzoni e Giovanni Cattaneo.

“Emilia Vergani – ha spiegato Elena Mauri, curatrice della mostra – ha vissuto la sua “saggezza ardente”, cresciuta nell’appartenenza alla Chiesa e al movimento di Comunione e Liberazione, dentro un’amicizia che ha sempre testimoniato e testimonia qualcosa di più grande, e che ha partorito In-Presa, l’opera di Carate Brianza che a partire dal 1994 sperimenta innovative esperienze di affido diurno di ragazzi in situazione di disagio sociale, scolastico e lavorativo. Oggi quelli seguiti sono più di 450 e le attività di In-Presa comprendono formazione professionale, formazione in alternanza scuola lavoro, accompagnamento al lavoro e aiuto allo studio per ragazzi della scuola secondaria”.

Il sindaco Gattinoni nel suo intervento ha sottolineato la necessità e il valore dell’incontro tra pubblico e privato nel sociale, che può sfociare in una collaborazione concreta per costruire progetti di comunità: dove proprio la comunità si dimostra risorsa fondamentale per interventi e presenze vicini alle persone, come hanno testimoniato situazioni di emergenza come la pandemia e, ora, l’accoglienza ai profughi ucraini.

Marco Giorgioni, presidente della Compagnia delle Opere Lecco Sondrio (che ripropone la mostra in città in collaborazione con il Centro Culturale Alessandro Manzoni, rappresentato dal presidente Gianluca Bezzi), ha rimarcato come l’amicizia vissuta da Emilia Vergani allora, e oggi dai sostenitori dell’iniziativa, non sia né un fatto sentimentale né un’esperienza privata, ma un modo per stare nella realtà concreta di ogni giorno capendo e mettendo in movimento le proprie responsabilità. Di qui anche la proposta di due incontri legati alla mostra: uno per approfondire la figura di Emilia Vergani, l’altro per confrontarsi sui temi dell’educazione e della formazione professionale dei giovani. Quest’ultimo vedrà un confronto tra i responsabili di In-Presa e le esperienze lecchesi di Fondazione Clerici e Centro di formazione professionale polivalente.

Anche a Lecco In-Presa sostiene Avsi nella sua campagna straordinaria in aiuto della popolazione ucraina.

Lungo tutta la durata della mostra, nel Chiostro della Canonica saranno disponibili le confezioni di biscotti preparati dalla Pasticceria Il Buono di In-Presa a sostegno delle iniziative che Fondazione Avsi sta attuando in Ucraina, Polonia, Romania e Italia per sostenere la speranza del popolo ucraino.

La mostra

“Emilia Vergani, saggia e ardente”

Orari: 10-12.30 e 14.30-18.30 dal 2 al 10 aprile

Chiostro della Canonica, piazza Cermenati 5 – Lecco

Sarà possibile prenotare visite guidate.

Per informazioni scrivere a: segreteria@leccosondrio.cdo.org

Gli incontri