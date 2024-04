Lecco Film Fest 2024 Celebra “Signora Libertà”

La quinta edizione si terrà dal 3 al 7 luglio

LECCO – La quinta edizione del Lecco Film Fest, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e promossa da Confindustria Lecco e Sondrio, si terrà dal 3 al 7 luglio con il tema “Signora libertà”. I partecipanti esploreranno il concetto di libertà attraverso il cinema e altre forme d’arte, esaminando le sue varie manifestazioni nella vita quotidiana, nell’arte, nell’attivismo politico e sociale.

Il festival prenderà spunto dalla celebre canzone di Fabrizio De André “Se ti tagliassero a pezzetti”, esaltando la libertà come un valore insostituibile, persino in grado di ricrearsi se perdesse. Gli ospiti includeranno registi, attori e figure chiave del mondo cinematografico, presentando film, partecipando a discussioni con il pubblico e condividendo esperienze con i giovani.

L’evento si svolgerà principalmente nelle piazze centrali di Lecco e presso il Cinema Nuovo Aquilone, con una durata di cinque giorni che include proiezioni e incontri. Una novità di quest’anno è la call per cortometraggi dedicata ai registi emergenti, con premi e opportunità di mentoring.

Tra i film selezionati, verrà proiettato “20 days in Mariupol” di Mstyslav Chernov, vincitore dell’Oscar per il miglior documentario 2024. Il festival offrirà un’occasione unica per vedere questo film sul grande schermo, dato che non ha distribuzione in Italia.

Inoltre, sarà presente un regista italiano di rilievo, ancora da annunciare, che presenterà un capolavoro del cinema che ha influenzato la sua carriera. Il festival offrirà anche programmi di formazione per giovani aspiranti nel mondo del cinema, inclusa una Summer School “Opera Prima” in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo.

Un’altra attrazione sarà una mostra dedicata a Marcello Mastroianni, in occasione del centenario della sua nascita, con foto inedite e un percorso tematico che esplorerà la sua vasta carriera.

Il Lecco Film Fest continua a essere un importante evento culturale per la sponda lecchese del Lago di Como, attrattore di pubblico e supportato dalle istituzioni e dalle imprese locali.