Lecco Film Fest. Cambio orario per la proiezione di “Volare”

LECCO – Il Lecco Film Fest annuncia un cambio di programma per la giornata di sabato 6 luglio. La proiezione di “Volare”, inizialmente prevista per le ore 21, è stata anticipata alle ore 19 presso il Cinema Nuovo Aquilone. L’introduzione sarà a cura di Marco Bellocchio e Simone Gattoni (rispettivamente fondatore e Ceo di Kavac Film), con un intervento speciale di Margherita Buy in collegamento per un’intervista di Caterina Taricano (critica cinematografica).

Alle ore 21 verrà proiettato il film “Sbatti un mostro in prima pagina” in Piazza Garibaldi. La proiezione sarà preceduta da un’introduzione di Marco Bellocchio (regista) e Federico Pontiggia (critico cinematografico della Rivista del Cinematografo).