Lecco. Nuovo Aquilone: gli abbonamenti al cineforum decollano con grandi risultati

Il viaggio nel grande cinema continua con l’arrivo del regista Gianni Amelio

L’incontro offrirà l’opportunità di riflettere su tematiche di grande attualità riguardanti guerra e pace

LECCO – L’inizio della stagione per il Cineforum del Nuovo Aquilone ha registrato un’eccezionale risposta da parte del pubblico, con gli abbonamenti che sono andati a ruba. In poche ore, si è sfiorato il tutto esaurito per la proiezione del martedì sera, mentre la novità del lunedì ha suscitato un immediato interesse, attirando numerose adesioni. Inoltre, il fine settimana ha visto un’affluenza straordinaria per il film “Vermiglio”, con diverse proiezioni che hanno fatto registrare il sold-out.

Un viaggio nel grande cinema continua con la visita del regista Gianni Amelio, che mercoledì 2 ottobre incontrerà il pubblico del Nuovo Aquilone in occasione delle proiezioni delle ore 17:30 e delle ore 21 del suo ultimo film, “Campo di battaglia”.

L’incontro offrirà l’opportunità di riflettere su tematiche di grande attualità riguardanti guerra e pace. Come sottolinea il prevosto don Bortolo Uberti: “Di fronte alle guerre che stanno lacerando il mondo, non possiamo limitarci a sentirci inquieti, ma dobbiamo anche interrogarci. Questo vale anche per i conflitti che coinvolgono le famiglie e le nuove generazioni”.

“Il film di Gianni Amelio offre un’opportunità straordinaria per riflettere su una pace che dobbiamo iniziare a costruire nella nostra vita quotidiana. Non sempre il campo di battaglia si trova sul fronte o tra le trincee; talvolta è nelle retrovie, nei luoghi dove viviamo e lavoriamo ogni giorno. È in questi spazi che ci poniamo domande su come agire e da che parte schierarci. Gianni Amelio ci accompagna in questa profonda riflessione” conclude il prevosto don Bortolo Uberti.