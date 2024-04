Lecco: tre opere del Simul in mostra a Monza, Venezia e Udine

Le opere fanno parte della collezione del Sistema Museale Urbano Lecchese

L’assessore Piazza: “E’ un’importante occasione di collaborazione, oltre che un’opportunità per far conoscere i preziosi capolavori dei musei di Lecco”

LECCO – Il Comune di Lecco presta importanti opere facenti parte delle collezioni del Si.M.U.L. (Sistema Museale Urbano Lecchese) a tre prestigiose istituzioni: i Musei Civici di Venezia, l’Orangerie di Villa Reale a Monza e la Casa delle Esposizioni di Illegio (Udine) nel contesto di mostre di rilevanza nazionale e internazionale, che saranno allestite tra i mesi di aprile e maggio nelle rispettive sedi.

In occasione dell’esposizione “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano del Duecento“, inaugurata il 5 aprile presso l’appartamento del Doge di Palazzo Ducale, dove sono state esposte opere d’arte, manufatti, documenti e testimonianze relativi ai viaggi di Marco Polo tra Asia ed Europa, le famose “vie della seta”, i Musei civici di Lecco presenti con un’acquaforte a bulino della prima metà del XIX secolo dal titolo “Kublai accoglie Marco Polo”. Quest’opera fa parte di una serie che comprende altri lavori riguardanti gli “Episodi della storia dei Tartari”.

Presso l’Orangerie della Villa Reale di Monza, dal 12 aprile al 28 luglio, sarà ospitata la mostra “800 Lombardo. Ribellione e conformismo, da Hayez a Segantini“. Per tale occasione, il Comune di Lecco presterà una seconda opera, il celebre “Ritratto di Alessandro Manzoni” attribuito a Giuseppe Molteni, risalente alla metà del XIX secolo, realizzato con olio su tavola. La mostra offre un viaggio attraverso i capolavori dell’800 lombardo, partendo dalla stagione romantica ed esplorando la pittura e la cultura della Lombardia del XIX secolo, per poi approfondire l’impegno sociale delle generazioni di fine secolo e alla ricerca divisionista.

L’ultimo prestito riguarda ancora il tema manzoniano con la grande opera “La conversione dell’Innominato” di Arcangiolo Birelli, datato fine XIX secolo, olio su tela, attualmente esposto nella cappella di Villa Manzoni. Quest’opera sarà esposta presso la mostra “Il Coraggio” che si terrà dal 19 maggio al 20 ottobre presso la Casa delle Esposizioni di Illegio, in provincia di Udine.

Così l’assessora alla Cultura della città Simona Piazza: “Il prestito delle opere delle collezioni del Si.M.U.L a istituzioni culturali prestigiose, come i Musei Civici di Venezia, l’Orangerie di Villa Reale a Monza e la Casa delle Esposizioni di Illegio, è un’importante occasione di collaborazione, oltre che un’opportunità per far conoscere i preziosi capolavori dei musei di Lecco al di fuori dal contesto cittadino. Ci auguriamo che questo scambio attiri anche nuovi visitatori nei nostri poli museali, stimolati dalla possibilità di scoprire la nostra completa collezione. Tutto questo evidenzia anche l’importanza dei fondi e delle collezioni del Si.M.U.L, arricchite nel corso degli anni grazie all’importante sinergia tra le direzioni dei musei che si sono avvicendate negli anni e i donatori che hanno avuto l’attenzione e la volontà di implementare il patrimonio culturale cittadino”.