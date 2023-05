Leggermente. I legami con ‘l’altro’ approfonditi nell’incontro con Luigi Zoja

Psicanalista e docente, indagherà come la diffidenza possa far perdere le relazioni

Appuntamento venerdì 19 maggio nella sede di Confcommercio Lecco, organizzatrice della rassegna letteraria

LECCO – Per approfondire il tema ‘L’altro da me. Rileggere le relazioni’, scelto dal Comitato Scientifico per Leggermente 2023, programmato a Lecco un incontro con Luigi Zoja, psicanalista e docente all’Università di Macao (Cina).

Inserito nel calendario della rassegna di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, si terrà venerdì 19 maggio alle ore 18.00 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4. Il momento sarà intitolato: “Il radicalizzarsi della diffidenza come sostitutivo inconsapevole della perdita di relazioni”. L’ingresso è libero ed è gradita la prenotazione sul sito www.leggermente.com.

Biografia

Luigi Zoja, diplomatosi nel 1974 allo C.G. Jung Institut di Zurigo, ha lavorato in clinica a Zurigo, poi privatamente a Milano, a New York e ora nuovamente a Milano come psicoanalista. E’ stato presidente del Cipa (Centro Italiano di Psicologia Analitica) dal 1984 al 1993 e poi dal 1998 al 2001 presidente della Iaap (International Association for Analytical Psychology), l’associazione che raggruppa gli analisti junghiani nel mondo, poi presidente del Comitato Etico Internazionale della stessa. Già docente presso il C.G. Jung Institut di Zurigo, presso l’Università dell’Insubria e attualmente presso l’Università di Macao (Cina), Zoja ha tenuto corsi e conferenze presso università e altre istituzioni in Italia e in tutto il mondo.